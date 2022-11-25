Son dakika: KYK borç faizlerinin silinmesi | Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu’ndan önemli açıklamalar

Son dakika haberleri... Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 1 milyon 392 bin 629 öğrencinin 27 milyar liralık borcunun kaldırıldığını açıkladı.

Kasapoğlu, Ankara'daki Cebeci Site Yurdu'nda düzenlediği basın toplantısında 2022'nin, gençler ve bakanlık çalışmaları açısından rekorların ifade edildiği, yeni çalışmaların, yeni heyecanların paylaşıldığı bir yıl olduğunu söyledi.

Yurtlara başvuruda 2022 yılında cumhuriyet tarihi rekorunun kırıldığı ve tüm zamanların en yüksek yerleştirme oranının yakalandığını belirten Kasapoğlu "Başvuran herkesin yerleştiği gibi yeni başvurulara da açık durumdayız artık. Bu 20 yıllık süreçte genç odaklı siyasetin en güzel sonucudur." dedi.

Yurt ücretlerine hiçbir güncelleme yapılmadığını vurgulayan bakan Kasapoğlu, şöyle devam etti.

"Fiyat artışı söz konusu olmadı. Fiyatlarımız 270 ila 450 lira arasında değişiyor. Aynı fiyatlarla devam ediyoruz. Gençlerimize elektrik, su, güvenlik, temizlik, çamaşır ve internet gibi imkanların tamamen ücretsiz bir ortam sunuluyor. Kültür, sanat, spor faaliyetlerinde de yeni alanlar açtık. Beslenme desteğimiz 2,5 kat artarak aylık 1800 liralık desteğe dönüştü. Gençlerimiz sabah kahvaltısı ve akşam yemeğine ücret ödemeden erişebiliyor.