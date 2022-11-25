PKK’nın hain planı ortaya çıktı! İstiklal’deki terör saldırısında sonrasında DEAŞ oyunu! Kendi haber ajanslarından yayacaklar...

PKK KIZ KARDEŞİNİ KAÇIRDI

Son dönemde Adana, Bursa, Antalya ve İstanbul illerinde yakalanan örgüt üyeleri veya yaşanan eylemlerin faillerinin benzer yöntemlerle ülkemize gönderildikleri güvenlik güçlerince tespit edildi. SABAH'ın ulaştığı çok özel bilgilere göre, İstanbul Taksim İstiklal Caddesi'nde meydana gelen ve 6 vatandaşın hayatını kaybettiği, 81 kişinin yaralandığı saldırının faili Ahlam Albashir'in kız kardeşinin PKK/KCK terör örgütünün Suriye kolu PYD/YPG terör örgütü kontrolünde bulunan Ayn Al Arap'da bulunduğu öğrenildi.

ÖRGÜTÜN SÖZDE İSTİHBARATÇISI KAÇIRDI

Ahlam Albashir isimli örgüt mensubunun kardeşinin PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütünün talimatı ile örgüt içerisinde sözde istihbaratçı olarak faaliyet gösteren Zehir kod adlı örgüt mensubunca zor kullanarak örgüt kontrolünde bulunan Haseke bölgesine getirildiği ve cezaevine konulduğu tespit edildi.