PKK'nın hain planı ortaya çıktı! İstiklal'deki terör saldırısında sonrasında DEAŞ oyunu! Kendi haber ajanslarından yayacaklar...
İstiklal Caddesi'nde yaşanan terör saldırısı sonrası 6 vatandaşımız hayatını kaybederken 81 kişi de yaralandı. Hain saldırıyı gerçekleştiren terörist Ahlam Albashir’in kız kardeşinin PKK/KCK terör örgütünün Suriye kolu PYD/YPG terör örgütü kontrolünde bulunan Ayn Al Arap'da bulunduğu ve sonrasında PKK’lı sözde istihbaratçı olarak faaliyet gösteren Zehir kod adlı örgüt mensubunca zor kullanılarak örgüt kontrolünde bulunan Haseke bölgesine kaçırıldığı ortaya çıktı. Örgütün PKK’lı bombacının terör örgütü ile herhangi bir bağı olmadığı, ailenin DEAŞ terör örgütüne müzahir olduğu yönünde kız kardeşine zorla söyletip örgüte ait haber ajanslarında ve ulusal basında açıklama yaptırılmasının planlandığı öğrenildi.
Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısını gerçekleştiren Suriye uyruklu Ahlam Albashır ile teröriste yardım edenlerin de aralarında bulunduğu 24 kişi tutuklandı.
İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım Pazar günü saat 16.14'te meydana gelen terör saldırısında 6 kişi hayatını kaybederken 81 kişi yaralandı.
17 KİŞİ TUTUKLANDI
Saldırıya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında İstiklal Caddesi'ne bombayı bıraktığı belirlenen Suriye uyruklu Ahlam Albashır İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Küçükçekmece'de yakalandı.
İstanbul nöbetçi sulh ceza hakimliklerince sorgulanan, aralarında terörist Albashır'ın da bulunduğu 17 şüpheli tutuklanırken, 3 şüpheli adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.
PKK İYİCE KÖŞEYE SIKIŞTI
Son dönemde yurt içerisinde ve sınır ötesinde güvenlik güçleri tarafından düzenlenen kapsamlı ve etkili operasyonlar neticesinde iyice köşeye sıkışan terör örgütü yaşadığı daralmayı aşmak adına eylemlerini şehirlere taşımaya gayret ediyor. Bu süreçte PKK/KCK ve Suriye kolu PYD/YPG terör örgütü Suriye'den devşirdiği ya da çeşitli vaat ve tehditlerle kandırdığı kişileri eylem yapmak üzere yurtiçine göndermeye çalışıyor.
SERBEST KALMA VAADİYLE KANDIRIYORLAR
Güvenlik güçlerince eylemler ve eylem teşebbüsleri incelendiğinde seçilen şahısların aileleri üzerinden ve ailelerine zarar verme tehditleri ile ikna edildikleri ya da DEAŞ içerisinde bir dönem faaliyet gösteren ve halihazırda başta Hol Kampı olmak üzere Suriye'nin kuzeyinde yer alan bir çok yerleşkede bulunan aile bireylerinin serbest bırakılması vaadiyle kandırıldıkları tespit edildi.
2 MİLYAR DOLAR HİBE
Özellikle ülkemizin DEAŞ terör örgütünü desteklediği algısı yaratmak adına eski DEAŞ'lıların paravan olarak kullanıldığı gözlemleniyor. Bu tarz manüpülatif söylemlerle uluslararası koalisyonun da desteğini alan terör örgütü sadece son 3 yılda yaklaşık 2 milyar dolar hibe aldı.
ONLARCA EYLEMDE AYNI OYUN
Bunun yanında maddi menfaat karşılığında eylemlere gönderilenler de göz önünde bulundurulduğunda son üç yıl içerisinde Suriye'den organize edilen 7 eylem ve 81 eylem girişiminin yaklaşık üçte birinin yukarıda sayılan profillerden oluştuğu tespit edildi.
PKK KIZ KARDEŞİNİ KAÇIRDI
Son dönemde Adana, Bursa, Antalya ve İstanbul illerinde yakalanan örgüt üyeleri veya yaşanan eylemlerin faillerinin benzer yöntemlerle ülkemize gönderildikleri güvenlik güçlerince tespit edildi. SABAH'ın ulaştığı çok özel bilgilere göre, İstanbul Taksim İstiklal Caddesi'nde meydana gelen ve 6 vatandaşın hayatını kaybettiği, 81 kişinin yaralandığı saldırının faili Ahlam Albashir'in kız kardeşinin PKK/KCK terör örgütünün Suriye kolu PYD/YPG terör örgütü kontrolünde bulunan Ayn Al Arap'da bulunduğu öğrenildi.
ÖRGÜTÜN SÖZDE İSTİHBARATÇISI KAÇIRDI
Ahlam Albashir isimli örgüt mensubunun kardeşinin PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütünün talimatı ile örgüt içerisinde sözde istihbaratçı olarak faaliyet gösteren Zehir kod adlı örgüt mensubunca zor kullanarak örgüt kontrolünde bulunan Haseke bölgesine getirildiği ve cezaevine konulduğu tespit edildi.
"AİLEMİZ DEAŞ MENSUBU DEDİRTECEKLER"
Ahlam Albashir isimli örgüt mensubunun kardeşine önümüzdeki günlerde İstanbul İstiklal Caddesi'nde meydana gelen bombalı saldırı olayının faili, kardeşi Ahlam Albashir'in PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü ile herhangi bir bağı olmadığı, ailenin DEAŞ terör örgütüne müzahir olduğu yönünde örgüte ait haber ajanslarında ve ulusal basında açıklama yaptırılmasının planlandığına dair bilgiler elde edildi. Örgütün İstiklal Caddesi eyleminin DEAŞ terör örgütü tarafından gerçekleştirildiği algısını yaratarak uluslararası kamuoyuna ülkemiz tarafından yürütülen 'Pençe-Kılıç' harekatı nedeniyle mağdur olduğu izlenimini vermeye çalışacağı değerlendirildi. Tüm bu gelişmelere rağmen yetkililer ülkemizin Suriye'nin kuzeyine yönelik gerçekleştirilen operasyonu devam ettirme kararlılığında olduğunu ve yapılan hain saldırıları hesabının sorulacağını vurgulandı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- SGK-SSK ve Bağkur'lu emekliye müjde! Daha yüksek yüksek maaş alın! Çok az kişi biliyor! 2008 senesinden evvel...
- ATA AÖF sınav giriş belgesi nasıl alınır? Atatürk Üniversitesi AÖF sınav giriş yerleri nereden öğrenilir?
- Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün kim birinci oldu? 25 Kasım Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu hafta kim kazandı? İşte haftanın puan durumu...
- ÖSYM sınav takvimi iptal mi oldu? YKS, DGS, KPSS, ALES sınavı ne zaman yapılacak? Yeni tarih açıklandı mı?
- POMEM başvuru sonuçları ne zaman açıklanır? POMEM 2022 13 bin polis alımı başvuruları bitti mi, hangi tarihte bitecek?
- YKS tarihi ertelendi mi? 2023 YKS üniversite sınavı ne zaman? 2023 YKS TYT AYT sınav takvimi değişecek mi? ÖSYM SON DAKİKA!
- Ziraat Bankası sınav sonucu ne zaman açıklanacak? 2022 Müfettiş Yardımcısı, Uzman Yardımcısı, Servis Görevlisi alımı son durum!
- EYT'LİLERİN MERAK ETTİĞİ O SORU! SGK sigorta başlangıç tarihi nasıl öğrenilir? SSK-BAĞ-KUR giriş tarihi sorgulama
- Taksim metro kapalı mı? Taksim Şişhane METRO neden kapalı, ne zaman açılacak? Yenikapı-Hacıosman metro seferleri ne zaman düzelecek?
- Taksim Kabataş Füniküler kapalı mı? NEDEN KAPALI? F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı ne zaman açılacak?
- TOKİ DİYARBAKIR KURA TAKVİMİ: 2022 Diyarbakır sosyal konut kurası ne zaman çekilecek? Merkez, Ergani, Silvan, Dicle...
- Kasım ayı enflasyon beklentisi nedir, açıklandı mı? TÜİK TEFE TÜFE 2022 Kasım ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?