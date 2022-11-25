Başkan Erdoğan 15 Temmuz Köprüsü’nde konvoyunu durdurdu vatandaşın intihar girişimini engelledi! İşte o kareler...

Başkan Erdoğan, daha sonra Pakistan MİLGEM Projesi Kapsamında İnşa Edilen Üçüncü Geminin Denize İniş, Açık Deniz Karakol Gemisi Projesi Birinci Gemisi Blok Kızağa Koyma ve İkinci Gemisi Sac Kesim Töreni için Pendik'e gitti.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN