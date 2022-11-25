Başkan Erdoğan 15 Temmuz Köprüsü'nde konvoyunu durdurdu vatandaşın intihar girişimini engelledi! İşte o kareler...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar girişiminde bulunan Murat Duran'ı ikna etti. Başkan Erdoğan'ın konvoyu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde ilerlerken durdu. Erdoğan makam aracından inerek köprüde intihar girişiminde bulunan Murat Duran'ı ikna etti. Başkan Erdoğan ikna ettiği Murat Duran'ı evine gönderdi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçtiği sırada yaşanan intihar girişimini önledi.
KONVOYUNU DURDURDU İNTİHARDAN VAZGEÇİRDİ
Başkan Erdoğan, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nden İstanbul Tersane Komutanlığındaki programına geçerken, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihara teşebbüs eden bir vatandaşı görünce makam aracını durdurarak vatandaşın yanına gitti.
Başkan Erdoğan, vatandaşı intihar girişiminden vazgeçirdi ve kendisiyle ilgilenilmesi talimatı verdi.
Başkan Erdoğan, daha sonra Pakistan MİLGEM Projesi Kapsamında İnşa Edilen Üçüncü Geminin Denize İniş, Açık Deniz Karakol Gemisi Projesi Birinci Gemisi Blok Kızağa Koyma ve İkinci Gemisi Sac Kesim Töreni için Pendik'e gitti.
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