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Rusya'da sokak ortasında vahşet! Rast gele ateş açan şahıs 3 kişiyi öldürdükten sonra intihar etti

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Giriş Tarihi: 25.11.2022 Güncelleme Tarihi: 25.11.2022
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Rusya’da sokak ortasında vahşet! Rast gele ateş açan şahıs 3 kişiyi öldürdükten sonra intihar etti

Rusya'nın Krımsk kentindeki bir şüpheli tıp merkezi önünde etrafa rastgele ateş açtı. Daha sonra etrafındaki sivilleri hedef alarak ilerleyen zanlı, 3 kişiyi öldürdü. Kişi ardından intihar etti ve olaydaki ölü sayısı 4'e çıktı. Olay yerine çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi.

Rusya'nın Krasnodar bölgesinde çevresine ateş açarak 3 kişiyi öldüren saldırgan daha sonra intihar etti.

Rusya'nın Krasnodar bölgesine bağlı Krımsk kentindeki Komarov Caddesi'nde bulunan bir tıp merkezi önüne gelen şüpheli kişi etrafa rastgele ateş açtı. Saldırganın çevresindekileri hedef alarak ilerlemeye devam ettiği sırada bölgeye çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi.

O esnada aracına binen saldırgan, silahıyla intihar etti. Rusya İçişleri Bakanlığı Krasnodar Bölgesi Müdürlüğü Basın Sözcüsü Aleksandr Runov, saldırının detayları ile ilgili açıklama yaptı.

Saldırganın, 1956 doğumlu yerel sakin olduğunu söyleyen Runov, "Saldırıda 3 kişi öldü. Ardından saldırganın intihar etmesiyle toplam ölü sayısı 4'e ulaştı" dedi.

Saldırının nedenine ilişkin bilgi olmadığını ifade eden Runov, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini aktardı.

Öte yandan, Rus basınında yer alan haberlerde, eşinin kendisine boşanma davası açtığını öğrenen saldırganın cinnet geçirerek çevresine ateş açmış olabileceği belirtildi.

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