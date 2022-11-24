Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Rus mevkidaşı Sergey Şoygu ile görüştü

Ayrıca terör tehdidi ve koridorunun kalıcı olarak engellenmesi ve terör örgütlerinin etkisiz hale getirilmesinin, Türkiye'nin en önemli önceliği olduğu ve bu konuda daha önce varılan mutabakatlara uyulmasının büyük önem taşıdığı bir kez daha vurgulandı.