24 Kasım 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Rus mevkidaşı Sergey Şoygu ile görüştü

Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Rus mevkidaşı Sergey Şoygu ile görüştü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 24.11.2022 Güncelleme Tarihi: 24.11.2022
ABONE OL
Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Rus mevkidaşı Sergey Şoygu ile görüştü

Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bakan Akar tarafından, "Suriye'nin kuzeyi bağlamında, bölgede sağlanan istikrarı bozmaya yönelik artan taciz ve saldırılar ile sivil yerleşim alanları ve vatandaşları hedef alan eylemlere karşı gereken cevabın verildiği ve verilmeye devam edileceği" belirtildi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Akar'ın, Şoygu ile yaptığı telefon görüşmesinde, ikili ve bölgesel savunma ile güvenlik konularının ele alındığı bildirildi.

Görüşmede, Bakan Akar tarafından, "Suriye'nin kuzeyi bağlamında, bölgede sağlanan istikrarı bozmaya yönelik artan taciz ve saldırılar ile sivil yerleşim alanları ve vatandaşları hedef alan eylemlere karşı gereken cevabın verildiği ve verilmeye devam edileceği" belirtildi.

Ayrıca terör tehdidi ve koridorunun kalıcı olarak engellenmesi ve terör örgütlerinin etkisiz hale getirilmesinin, Türkiye'nin en önemli önceliği olduğu ve bu konuda daha önce varılan mutabakatlara uyulmasının büyük önem taşıdığı bir kez daha vurgulandı.

Ukrayna bağlamında ise küresel gıda krizinin çözümüne büyük katkı sağlayan tahıl girişiminin uzatılmasındaki katkı ve işbirliğinden duyulan memnuniyet dile getirildi.

Bakan Akar, ABD büyükelçisini kabul etti BAKAN AKAR, ABD BÜYÜKELÇİSİNİ KABUL ETTİ
Bakan Akar açıkladı: 254 terörist öldürüldü BAKAN AKAR AÇIKLADI: 254 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
Bakan Akar’dan F-16 ve S-400 açıklaması BAKAN AKAR'DAN F-16 VE S-400 AÇIKLAMASI
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA