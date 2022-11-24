Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Rus mevkidaşı Sergey Şoygu ile görüştü
Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bakan Akar tarafından, "Suriye'nin kuzeyi bağlamında, bölgede sağlanan istikrarı bozmaya yönelik artan taciz ve saldırılar ile sivil yerleşim alanları ve vatandaşları hedef alan eylemlere karşı gereken cevabın verildiği ve verilmeye devam edileceği" belirtildi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Akar'ın, Şoygu ile yaptığı telefon görüşmesinde, ikili ve bölgesel savunma ile güvenlik konularının ele alındığı bildirildi.
Görüşmede, Bakan Akar tarafından, "Suriye'nin kuzeyi bağlamında, bölgede sağlanan istikrarı bozmaya yönelik artan taciz ve saldırılar ile sivil yerleşim alanları ve vatandaşları hedef alan eylemlere karşı gereken cevabın verildiği ve verilmeye devam edileceği" belirtildi.
Ayrıca terör tehdidi ve koridorunun kalıcı olarak engellenmesi ve terör örgütlerinin etkisiz hale getirilmesinin, Türkiye'nin en önemli önceliği olduğu ve bu konuda daha önce varılan mutabakatlara uyulmasının büyük önem taşıdığı bir kez daha vurgulandı.
Ukrayna bağlamında ise küresel gıda krizinin çözümüne büyük katkı sağlayan tahıl girişiminin uzatılmasındaki katkı ve işbirliğinden duyulan memnuniyet dile getirildi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- ÖSYM AÇIKLADI! 2023 KPSS ne zaman? KPSS sınav tarihleri belli oldu mu?
- ÖSYM 2023 sınav takvimi: YKS, KPSS, DGS, ALES, YÖKDİL, TUS başvuru ve sınav tarihi ne zaman? BEKLENEN DUYURU
- Bu zamana kadar 30 saniyede bulan çıkmadı! Resimki 7 farkı 30 saniyede tespit edebilen dahi sayılıyor
- Banka kredi faiz oranları son durum: TCMB faiz kararı sonrası faizler düştü mü? 2022 ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranları!
- Son Dakika: Arabuluculuk Sınav BELGESİ SORGULAMA | Sınav yerleri belli oldu mu? 2022 Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Sınav giriş belgesi nasıl alınır?
- SON DAKİKA: Altın fiyatları son durum! Düştü mü, yükseldi mi? 24 Kasım Merkez Bankası faiz kararı sonrası gram, çeyrek, tam altın fiyatları
- Dolar kuru son dakika: TCMB faiz kararı sonrası dolar ne kadar, kaç TL oldu? 24 Kasım canlı döviz kuru
- ÖTV İNDİRİMİ hangi araçlara yansıyacak? VOLKSWAGEN POLO, SKODA FABİA, SEAT İBİZA... İşte 2022 matrah düzenlemesi ile değişen fiyatlar
- TOYOTA Yaris, PEUGEOT 208, FORD FİESTA 2022 fiyatları! ÖTV Matrah İNDİRİMİ fiyatlara YÜZDE KAÇ yansıyacak?
- İlber Ortaylı sağlık durumu nasıl? KOVİD-19'A YAKALANDI! Prof. Dr. İlber Ortaylı kimdir, kaç yaşında ve nereli?
- Fiat 2022 güncel fiyat listesi | ÖTV matrah düzenlemesi ile Fiat Egea, Egea Cross, Panda fiyatı ne kadar oldu? Model model liste
- HYUNDAI GÜNCEL FİYAT LİSTESİ! ÖTV matrah düzenlemesi ile i20'de 72 bin lira İNDİRİM! i10, i20, Elantra 2022 fiyatları