Son dakika: Bakan Vedat Bilgin sözleşmeli personel düzenlemesi için tarih verdi
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, sözleşmeli personel düzenlemesine ilişkin yaptığı açıklamada, "Düzenlemeyi Cumhurbaşkanımız pazartesi günü açıklayacak" dedi. Öte taraftan Bakan Bilgin tarafından yürütülen emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili de flaş bir açıklama geldi. Detaylar haberimizde...
SON DAKİKA! Milyonlarca çalışanın merakla beklediği sözleşmeli personel düzenlemesine dair yeni gelişmeler yaşanıyor.
GÖZLER KABİNE TOPLANTISI'NDA
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, sözleşmeli personel düzenlemesine ilişkin yaptığı açıklamada, "Düzenlemeyi Cumhurbaşkanımız pazartesi günü (28 KASIM 2022) açıklayacak" ifadelerine yer verdi ve Kabine Toplantısı'nı işaret etti.
EYT'DE SONA GELİNDİ
Diğer yandan Bakan Bilgin tarafından yürütülen emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili de flaş bir açıklama geldi.
Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı devam ederken, Parti Sözcüsü Ömer Çelik, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Çelik, EYT'de çalışmanın tamamlanmak üzere olduğunu belirtti.
Çelik, "Sayın Cumhurbaşkanımıza son hali yakın zamanda, çok kısa zamanda sunulduğunda zaten karar verilmiş olacak. Son aşamaya geldiğini söyleyebilirim. O son aşamayı geçtikten sonra ancak Meclis takvimi ile ilgili size bilgi verebilirim ama o zaten acil gündemlerden bir tanesi ve hemen hemen tamamlanmak üzere." dedi.
Bugünkü toplantıda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in bir sunumu olmadığını, bölgesel, küresel gelişmelerin ve terörle mücadele konusundaki operasyonların değerlendirildiğini ifade eden Çelik, bu iki konu üzerinden MKYK gündeminin oluştuğunu kaydetti.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- SÖZLEŞMELİ PERSONELE KADRO! Bakan Bilgin tarih verdi! 4B sözleşmeliye kadro ne zaman çıkacak? Taşeron işçiye kadro gelecek mi? Sözleşmelilere kadroda son durum!
- BENZİN FİYATLARI DEĞİŞİYOR! Benzine indirim geldi mi, ne zaman gelecek? İstanbul, Ankara, İzmir...2022 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
- ALES 2023 SINAV TAKVİMİ! 2023 ALES sınavı ne zaman? ALES/1, ALES/2, ALES/3 sınav tarihi belli oldu mu? ÖSYM ALES başvuru tarihleri...
- Hollanda Ekvador maçı ne zaman, saat kaçta? Maç hangi kanalda şifresiz mi? 2022 DÜNYA KUPASI
- OPEL Corsa, HONDA Civic güncel fiyat listesi! Matrah düzenlemesi ile sıfır otomobiller ne kadar, kaç TL oldu?
- Engelli araç limiti 2023'te ne kadar olacak? ÖTV MATRAH ARTIRIMI engelli araç limitini etkiler mi?
- TRT 1 frekans ayarlama nasıl yapılır? Dünya Kupası maçları TRT 1, TRT Spor ve TRT 4K frekans bilgileri
- 2023 DGS SINAV TARİHİ | DGS başvuruları ne zaman başlayıp, bitecek? Dikey Geçiş Sınavı başvuruları nereden, nasıl yapılır?
- ÖSYM AÇIKLADI! 2023 KPSS ne zaman? KPSS sınav tarihleri belli oldu mu?
- ÖSYM 2023 sınav takvimi: YKS, KPSS, DGS, ALES, YÖKDİL, TUS başvuru ve sınav tarihi ne zaman? BEKLENEN DUYURU
- Bu zamana kadar 30 saniyede bulan çıkmadı! Resimki 7 farkı 30 saniyede tespit edebilen dahi sayılıyor
- Banka kredi faiz oranları son durum: TCMB faiz kararı sonrası faizler düştü mü? 2022 ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranları!