Son dakika: İstanbul'da suya yüzde 25 zam
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nde, İSKİ'nin su fiyatlarına yüzde 45 oranında zam öngören teklifi reddedildi. Alınan kararla suya yüzde 25 oranında zam yapıldı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi kasım ayı beşinci oturumu, 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında gerçekleştirildi.
İSKİ YÜZDE 45'LİK ZAM İSTEDİ
Meclis'te yapılan İSKİ Olağan Genel Kurulunda, İSKİ Genel Müdürlüğünün su ve kullanılmış suların uzaklaştırılması bedeli tarife teklifleri gündeme geldi.
İSKİ'nin teklifinde konut 1. kademede konut başına 15 metreküpe kadar 11,69 liranın yüzde 45 artışla 16,95 lira, iş yeri 1. kademede 31,44 liranın yüzde 25 artışla 39,30 lira olması önerildi.
İSKİ, yılın ikinci 6 ayı için de yüzde 35 zam telifinde bulundu.
İSTANBUL'DA SUYA YÜZDE 25 ZAM YAPILDI
AK Parti'li Meclis Üyesi ve Tarife Komisyonu Başkanı Hidayet Erdöl, söz alarak, İSKİ'nin teklifini revize etti.
Hidayet Erdöl, konut 1. kademede konut başına 15 metreküpe kadar 11,69 liranın yüzde 25 artışla 14,61 lira olmasını teklif etti. Erdöl, iş yerleri için de 31,44 liranın yüzde 25 artışla 39,30 lira olmasını önerdi.
Bu haliyle sunulan teklif, Meclis'te oy birliğiyle kabul edildi.
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