Otomobil fiyatları 60-70 bin TL düşecek! Gözler 1 Aralık'taki ÖTV matrah düzenlemesinde! İşte matrah artırımı kararının detayları...
Türkiye'de otomobil almak için bekleyen binlerce vatandaş ÖTV'de yapılacak matrah artışının fiyatlara olan yansımasını merak ediyor. Otomotiv İşletmecisi Göksel Erkoyuncu A Haber ekranlarında yapılacak matrah düzenlemesinin piyasalarda nasıl bir etki yaratacağını ve araç fiyatlarının ne kadar düşeceğini açıkladı. Peki 1 Aralık matrah düzenlemesinin detayları neler? Araç fiyatları ne kadar düşecek? İşte detaylar...
İşte Erkoyuncu'nun sözlerine öne çıkanlar:
"MATRAH DÜZENLEMESİ ÖTV İNDİRİM DEĞİLDİR"
Bir bilgi kirliliği var. Matrah güncellemesi ÖTV indirimi demek değildir. Buradaki vergilendirme sisteminin getirmiş olduğu bir uygulama. 1 Aralık için tarih verilmesi vatandaşların araç alımlarını durdurmasına neden oldu. Herkes 1 Aralık tarihinde ne olacağını beklemeye başladı.
"BAZI ARAÇLARDA İNDİRİM OLACAKTIR"
Buradaki matrah güncellemesi her ne kadar ÖTV indirimi olmasa da bazı arabalarda indirim getirebilecek. Burada net bir rakam verilemez ama bazı tahminler de bulunuyor.
KRİTİK VERİ VERGİ DİLİMİ
120.000 bin TL'ye kadar bu 120 bin TL aracın sıfır vergili hali. Bunun üzerine ÖTV ve KDV geliyor. 200 bin'in üzerindeki tüm araçlar yüzde 80 vergi dilimine giriyor. 400 bin TL'ye bile artık sıfır araba bulunmuyor.
60-70 BİN TL İNDİRİM OLABİLİR
Rakamlar matrah düzenlemesiyle artınca birer dilim aşağıya inmesini bekliyoruz. Hatrı sayılır indirimden çok sağlıklı bir vergilendirme olması. Şu an 600 bin TL olan fiyatının 60-70 bin TL indirim gelmesi bekleniyor eğer beklenen matrah düzenlemesi gelirse.
ENFLASYON ETKİLEMEMELİ
Matrah düzenlemesi yapıldıktan sonra enflasyonik bir baskı da var. Bu oranlar eğer zam gelmezse daha uzun süre sağlıklı gidebilir.
2022 ÖTV MATRAH ORANLARI
ÖTV matrah oranlarına en son Ocak 2022 tarihinde bir düzenleme gelmişti. Buna göre ÖTV Matrahı vergisiz fiyat için;
120.000 TL altı: %45
120.000-150.000 TL: %50
150.000-175.000 TL: %60
175.000-200.000 TL: %70
200.000 TL üstü: %80 olarak belirlenmişti.
BAKAN NEBATİ DUYURMUŞTU
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati otomobilde matrah düzenlemesinde son aşamaya gelindiğini ve uygulamanın 1 Aralık itibarıyla hayata geçirileceğini ifade etmişti.
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