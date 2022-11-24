İŞTE YENİ ÖTV MATRAH ORANLARI! ÖTV matrah düzenlemesi Resmi Gazete’de... Motor hacmi alt limiti 184 bin TL’ye çıktı

Sıfır araç ve ikinci el otomobil almak isteyenleri ilgilendiren ÖTV matrah düzenlemesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki yeni ÖTV matrah oranları ne oldu? İşte detaylar...

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