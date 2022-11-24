24 Kasım 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Otomobil Videoları İŞTE YENİ ÖTV MATRAH ORANLARI! ÖTV matrah düzenlemesi Resmi Gazete’de... Motor hacmi alt limiti 184 bin TL’ye çıktı

İŞTE YENİ ÖTV MATRAH ORANLARI! ÖTV matrah düzenlemesi Resmi Gazete’de... Motor hacmi alt limiti 184 bin TL’ye çıktı

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 24.11.2022 08:48
Sıfır araç ve ikinci el otomobil almak isteyenleri ilgilendiren ÖTV matrah düzenlemesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki yeni ÖTV matrah oranları ne oldu? İşte detaylar...
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İşte yeni ÖTV matrah oranları
İşte yeni ÖTV matrah oranları
Emlak vergisinde son 15 gün
Emlak vergisinde son 15 gün
İşte adım adım ÖTV matrah hesabı
İşte adım adım ÖTV matrah hesabı
Trafik sigortasında yeni dönem
Trafik sigortasında yeni dönem
Togg’da özel kampanya olacak mı?
Togg’da özel kampanya olacak mı?
Sigortada indirim
Sigortada indirim
Bu araç yakıtı kokluyor!
Bu araç yakıtı kokluyor!
TOGG’u daha önce hiç böyle görmediniz!
TOGG’u daha önce hiç böyle görmediniz!
Otomobil fiyatları düşecek mi?
Otomobil fiyatları düşecek mi?
Otomobilde ÖTV heyecanı
Otomobilde ÖTV heyecanı
Site otoparklarına şarj cihazı
Site otoparklarına şarj cihazı
İkinci el otoda plaka oyunu!
İkinci el otoda plaka oyunu!
Daha Fazla Video Göster