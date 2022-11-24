SON DAKİKA: EGM’den Bakan Süleyman Soylu ve EUROPOL ismi ile gönderilen mailler hakkında flaş uyarı

"BAKAN SOYLU'NUN İSMİNİ KULLANDILAR..."

Son dönemde vatandaşlarımızın kullanmış oldukları e-posta adreslerine Emniyet Genel Müdürlüğümüz ile bağlantısı olmayan 'mariambamba343@gmail.com' ve 'charlenek046@gmail.com' e-posta adreslerinden Emniyet Genel Müdürlüğü ve EUROPOL'den gönderildiği izlenimi verilerek, Sayın İçişleri Bakanımızın ismini de kullanarak dolandırıcılık ve zararlı yazılım maksatlı e-postalar gönderildiği tespit edilmiş, örnek görselleri paylaşılmıştır.