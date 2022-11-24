SON DAKİKA: EGM'den Bakan Süleyman Soylu ve EUROPOL ismi ile gönderilen mailler hakkında flaş uyarı
Son dakika haberi... Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), EUROPOL'den ya da İçişleri Bakanlığından gönderildiği izlenimi veren, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun da ismi kullanılan ve dolandırıcılık niyeti ile atılan mailler hakkında uyarıda bulundu.
Emniyet Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından yaptığı uyarı paylaşımında "Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve 81 il Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince internet ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürütülmektedir.
"BAKAN SOYLU'NUN İSMİNİ KULLANDILAR..."
Son dönemde vatandaşlarımızın kullanmış oldukları e-posta adreslerine Emniyet Genel Müdürlüğümüz ile bağlantısı olmayan 'mariambamba343@gmail.com' ve 'charlenek046@gmail.com' e-posta adreslerinden Emniyet Genel Müdürlüğü ve EUROPOL'den gönderildiği izlenimi verilerek, Sayın İçişleri Bakanımızın ismini de kullanarak dolandırıcılık ve zararlı yazılım maksatlı e-postalar gönderildiği tespit edilmiş, örnek görselleri paylaşılmıştır.
VATANDAŞLARA "RİSK" UYARISI
Vatandaşlarımızın kullanmış oldukları e-posta adreslerine gelen bu tarz iletilerin içeriğindeki linkleri açması ve ekinde bulunan dosyaları indirmesi halinde maddi/manevi zarara uğrama riski oluşabileceğinden bu tarz içeriklere itibar edilmemesi önem arz etmektedir.
Türk Polis Teşkilatı olarak suç ve suçlularla mücadelemizi her alanda sürdürdüğümüz gibi sanal ortamda da sürdürmeye devam edeceğiz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadeleri kullanıldı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 2023 TRAFİK CEZALARI LİSTESİ | 2023 trafik cezaları ne kadar oldu? Emniyet kemerini takmama, kırmızı ışıkta geçme, drift atma cezası ne kadar?
- Düzce'de yarın okullar tatil mi? 25 Kasım'da okullar var mı, yok mu? Valilikten açıklama geldi mi?
- e-DEVLET'TEN BAŞVURUNA 2.500 TL ÖDENİYOR | Doğalgaz faturanızla PTT'ye gitmeniz yeterli! KRONİK HASTALARA YÜZDE 5 FAZLA ÖDEME...
- SÖZLEŞMELİ PERSONELE KADRO! Bakan Bilgin tarih verdi! 4B sözleşmeliye kadro ne zaman çıkacak? Taşeron işçiye kadro gelecek mi? Sözleşmelilere kadroda son durum!
- BENZİN FİYATLARI DEĞİŞİYOR! Benzine indirim geldi mi, ne zaman gelecek? İstanbul, Ankara, İzmir...2022 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
- ALES 2023 SINAV TAKVİMİ! 2023 ALES sınavı ne zaman? ALES/1, ALES/2, ALES/3 sınav tarihi belli oldu mu? ÖSYM ALES başvuru tarihleri...
- Hollanda Ekvador maçı ne zaman, saat kaçta? Maç hangi kanalda şifresiz mi? 2022 DÜNYA KUPASI
- OPEL Corsa, HONDA Civic güncel fiyat listesi! Matrah düzenlemesi ile sıfır otomobiller ne kadar, kaç TL oldu?
- Engelli araç limiti 2023'te ne kadar olacak? ÖTV MATRAH ARTIRIMI engelli araç limitini etkiler mi?
- TRT 1 frekans ayarlama nasıl yapılır? Dünya Kupası maçları TRT 1, TRT Spor ve TRT 4K frekans bilgileri
- 2023 DGS SINAV TARİHİ | DGS başvuruları ne zaman başlayıp, bitecek? Dikey Geçiş Sınavı başvuruları nereden, nasıl yapılır?
- ÖSYM AÇIKLADI! 2023 KPSS ne zaman? KPSS sınav tarihleri belli oldu mu?