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SON DAKİKA: EGM'den Bakan Süleyman Soylu ve EUROPOL ismi ile gönderilen mailler hakkında flaş uyarı

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Giriş Tarihi: 24.11.2022 Güncelleme Tarihi: 24.11.2022
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SON DAKİKA: EGM’den Bakan Süleyman Soylu ve EUROPOL ismi ile gönderilen mailler hakkında flaş uyarı

Son dakika haberi... Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), EUROPOL'den ya da İçişleri Bakanlığından gönderildiği izlenimi veren, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun da ismi kullanılan ve dolandırıcılık niyeti ile atılan mailler hakkında uyarıda bulundu.

Emniyet Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından yaptığı uyarı paylaşımında "Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve 81 il Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince internet ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürütülmektedir.

"BAKAN SOYLU'NUN İSMİNİ KULLANDILAR..."

Son dönemde vatandaşlarımızın kullanmış oldukları e-posta adreslerine Emniyet Genel Müdürlüğümüz ile bağlantısı olmayan 'mariambamba343@gmail.com' ve 'charlenek046@gmail.com' e-posta adreslerinden Emniyet Genel Müdürlüğü ve EUROPOL'den gönderildiği izlenimi verilerek, Sayın İçişleri Bakanımızın ismini de kullanarak dolandırıcılık ve zararlı yazılım maksatlı e-postalar gönderildiği tespit edilmiş, örnek görselleri paylaşılmıştır.

VATANDAŞLARA "RİSK" UYARISI

Vatandaşlarımızın kullanmış oldukları e-posta adreslerine gelen bu tarz iletilerin içeriğindeki linkleri açması ve ekinde bulunan dosyaları indirmesi halinde maddi/manevi zarara uğrama riski oluşabileceğinden bu tarz içeriklere itibar edilmemesi önem arz etmektedir.

Türk Polis Teşkilatı olarak suç ve suçlularla mücadelemizi her alanda sürdürdüğümüz gibi sanal ortamda da sürdürmeye devam edeceğiz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadeleri kullanıldı.

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