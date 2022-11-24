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Bakan Koca'dan SMA açıklaması: İkinci bir ilaç kullanıma alınıyor

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 24.11.2022 Güncelleme Tarihi: 24.11.2022
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Bakan Koca’dan SMA açıklaması: İkinci bir ilaç kullanıma alınıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. SMA hastalarını yakından ilgilendiren olumlu bir gelişmeyi duyuran Bakan Koca, "Bilim Kurulumuz, oral kullanımı olan etkisini göstermiş ikinci bir ilacın kullanımını önerdi. Bu ilacın kullanıma alınması için işlemleri başlattık " dedi. Bakan, en geç 15 Ocak'a kadar 27 bin hekimin de alınacağını duyurdu.

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