Bakan Koca, detaylarını açıkladı! Sağlık Bakanlığı 42 bin 500 personel alımı başvuruları ne zaman? Başvuru kılavuzu ne zaman yayımlanacak?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca binlerce sağlıkçının beklediği müjdeyi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu. Bakan Koca, İlk etapta 42.500 yeni personelin alımı için Başvuru Kılavuzları'nın İŞKUR'a gönderildiğini açıkladı.Sağlık Bakanlığı 42 bin 500 personel alımı başvuru ne zaman? Kılavuz yayımlandı mı? İşte, detaylar...
Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru ne zaman, kılavuz yayımlandı mı? 'Sağlıkta Beyaz Reform' hareketi kapsamında 85 bin personel alımı yapılacağını müjdeleyen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan konuya ilişkin yeni bir açıklama geldi. Bakan Koca, ilk etapta 42 bin 500 personel alımı yapılacağını açıkladı. Peki, "Sağlık Bakanlığı 42 bin 500 personel alımı başvuru tarihi belli oldu mu? Başvurular ne zaman başlıyor? İşte, konuya ilişkin merak edilen detaylar...
BAKAN KOCA'DAN SAĞLIK PERSONELİ ALIMI AÇIKLAMASI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda personel alımı için, "31.183'ü sözleşmeli personel, 11.317'si sürekli işçi olmak üzere, 85.000 yeni çalışma arkadaşından ilk etapta 42.500'ünün alımı için dün Başvuru Kılavuzları İŞKUR'A, tercih kılavuzu hazırlanmak üzere listeler ÖSYM'ye gönderildi. Hepimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.
SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK, ŞARTLARI NELERDİR?
Sağlık Bakanlığı personel alımı henüz başlamadı. Başvuru kılavuzu Türkiye İş Kurumuna (İŞKUR), tercih kılavuzu ÖSYM'ye gönderildi. Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı başvuru tarihleri, şartları, kadro ve branş dağılımı Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanacak başvuru kılavuzunda yer alacak. 85 bin kadrodan ilk etapta 42 bin 500 personelin alımı gerçekleştirilecek.
BAKAN KOCA, "EN GEÇ OCAK AYINDA İLANA AÇACAĞIZ"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca geçtiğimiz günlerde, "11 bin 317 sürekli işçi alımı için de İŞKUR'a listelerimizi gönderiyoruz. Toplamda ilk etapta 42 bin 500 kişi alacağız. Mülakat yapmaksızın doğrudan atama yapacağız. Hemen ardından ikinci etap ilanına çıkılacak. Ayrıca kurum içi ve açıktan 4 bin 924 sözleşmeli atama çalışmalarımız sürüyor. En geç Ocak ayında ilana çıkacağız" ifadelerini kullanmıştı.
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