Bakan Koca, detaylarını açıkladı! Sağlık Bakanlığı 42 bin 500 personel alımı başvuruları ne zaman? Başvuru kılavuzu ne zaman yayımlanacak?

Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru ne zaman, kılavuz yayımlandı mı? 'Sağlıkta Beyaz Reform' hareketi kapsamında 85 bin personel alımı yapılacağını müjdeleyen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan konuya ilişkin yeni bir açıklama geldi. Bakan Koca, ilk etapta 42 bin 500 personel alımı yapılacağını açıkladı. Peki, "Sağlık Bakanlığı 42 bin 500 personel alımı başvuru tarihi belli oldu mu? Başvurular ne zaman başlıyor? İşte, konuya ilişkin merak edilen detaylar...