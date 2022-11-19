Tokat’taki özel hastanede büyük skandal! Felçli hastanın yüzünü kapatıp boğazını sıktılar! Karar verildi; faaliyetler durduruldu

FAALİYETLER DURUDURULDU

Bakan Koca yaptığı açıklamada, "Yoğun bakım servisinde bir hastanın çalışanlarca maruz kaldığı şiddet, kötü muamele görüntüleri kamuoyuna dün yansıyan özel hastanenin faaliyeti, Bakanlığımızca acilen başlatılan soruşturma gereği durdurulmuştur." ifadelerine yer verdi.

Tokat'ta özel bir hastanede kaydedilen görüntülerin ardından Sağlık Bakanlığı konuyla ilgili soruşturma başlatarak müfettiş görevlendirdi.

Erken saatlerde kente gelen 2 müfettiş, olayın yaşandığı özel hastanede incelemelere başladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün sosyal medya hesabından, "Tokat Medical Park Hastanesinde kaydedildiği belirtilen, bir hastanın bazı çalışanlarca şiddete maruz kaldığını gösteren görüntüler, üzüntü verici ve kabul edilemezdir. Bakanlığımız ilgili hastanede derhal soruşturma başlatmıştır. Gerekenin yapılacağından kimsenin şüphesi olmasın." açıklamasını yapmıştı.

Tokat'ta faaliyet halinde olan özel bir hastanede büyük bir skandala imza atıldı. Bilinci yerinde olmayan felçli hastaya biri kadın biri erkek olmak üzere iki hemşire şiddet uyguladı.

O ANLAR KAMERADA

Hemşireler cihazlara bağlı olduğu halde hastanın çarşafla yüzünü kapatıp elleriyle ağzını ve boğazını sıktı. Şoke eden görüntüler kameraya anbean yansırken yaşananlar vicdanları sızlattı.