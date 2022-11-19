Tokat'taki özel hastanede büyük skandal! Felçli hastanın yüzünü kapatıp boğazını sıktılar! Karar verildi; faaliyetler durduruldu
Tokat'ta bir özel hastanede kaydedildiği belirtilen görüntüler büyük bir skandalı ortaya çıkardı. Felçli bir hastaya iki sağlık personelinin uyguladığı şiddet kameralara yansıdı. Görüntülerde hemşireler cihazlara bağlı olduğu halde hastanın çarşafla yüzünü kapatıp elleriyle ağzını ve boğazını sıktı. Hasta M.A konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Beni boğmaya çalıştılar ve baldırım sürekli darbe atıldı" ifadelerini kullandı. Tokat'ta bir hastanın özel hastane çalışanlarının şiddetine maruz kalmasına ilişkin soruşturma kapsamında Sağlık Bakanlığından 2 müfettiş kente gelerek incelemelere başladı. Sağlık Bakanı Koca incelemeler sonrasında hastanenin faaliyetlerinin durdurulduğunu açıkladı.
FAALİYETLER DURUDURULDU
Bakan Koca yaptığı açıklamada, "Yoğun bakım servisinde bir hastanın çalışanlarca maruz kaldığı şiddet, kötü muamele görüntüleri kamuoyuna dün yansıyan özel hastanenin faaliyeti, Bakanlığımızca acilen başlatılan soruşturma gereği durdurulmuştur." ifadelerine yer verdi.
Tokat'ta özel bir hastanede kaydedilen görüntülerin ardından Sağlık Bakanlığı konuyla ilgili soruşturma başlatarak müfettiş görevlendirdi.
Erken saatlerde kente gelen 2 müfettiş, olayın yaşandığı özel hastanede incelemelere başladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün sosyal medya hesabından, "Tokat Medical Park Hastanesinde kaydedildiği belirtilen, bir hastanın bazı çalışanlarca şiddete maruz kaldığını gösteren görüntüler, üzüntü verici ve kabul edilemezdir. Bakanlığımız ilgili hastanede derhal soruşturma başlatmıştır. Gerekenin yapılacağından kimsenin şüphesi olmasın." açıklamasını yapmıştı.
Tokat'ta faaliyet halinde olan özel bir hastanede büyük bir skandala imza atıldı. Bilinci yerinde olmayan felçli hastaya biri kadın biri erkek olmak üzere iki hemşire şiddet uyguladı.
O ANLAR KAMERADA
Hemşireler cihazlara bağlı olduğu halde hastanın çarşafla yüzünü kapatıp elleriyle ağzını ve boğazını sıktı. Şoke eden görüntüler kameraya anbean yansırken yaşananlar vicdanları sızlattı.
Tokat'ta faaliyet gösteren Medicalpark Hastanesinde yaklaşık 5 ay önce çekilen hastaya yönelik şiddet görüntüleri gündeme bomba gibi düştü.
ÇARŞAFLA YÜZÜNÜ KAPATIP BOĞAZINI SIKTI
Hasta yakınları tarafından tesadüfen çekilen görüntülerde iki yoğun bakım hemşiresi bilinci yerinde olmayan felçli bir hastaya şiddet uygularken görüntülendi. Görüntülerde biri kadın biri erkek iki hemşire cihazlara bağlı olarak bilinçsizce yatmakta olan erkek hastanın çarşafla yüzünü kapatıp elleriyle ağzını ve boğazını sıktıkları, parmaklarıyla gözüne baskı uyguladıkları görüldü.
HASTA YAKINLARI TESADÜFEN ÇEKTİ
Tokat'ta faaliyet gösteren özel bir hastanede 6 Temmuz tarihinde yaşanan olayda, Fransa'da yaşayan M.A. (62) tatil için geldiği Tokat'ta beyin kanaması geçirdi. İlk müdahalesi Devlet Hastanesinde yapılan M.A. yakıları tarafından özel hastaneye nakledildi. Burada yapılan operasyonun ardından yoğun bakım servisine alındı. Yakınları yoğun bakımda olduğu için görmelerine izin verilmeyen hastalarını, yoğun bakım kamerasının görüntülerinin yayınlandığı servis dışındaki ekrandan izlemek istedi. Ekrana baktıklarında işe şok geçirdiler. Yoğun bakım hemşirelerinin yakınlarına şiddet uygulandığını görünce ekran kaydını alarak müdahale ettiler.
YAŞADIĞI ŞİDDETİ İZLEDİĞİ GÖRÜNTÜLERDEN ÖĞRENDİ
Tedavisi devam eden M.A.'ya uğradığı şiddet uzun süre söylenmedi. M.A. iyileşmeye başlayınca yakınları tarafından görüntüler kendisine izletildi. M.A. soluğu Tokat Cumhuriyet Savcılığında aldı. Ancak şikayeti üzerinde "Kovuşturmaya yer yoktur" kararı verilerek geri çevrildi. Bu kez Sağlık Bakanlığına şikayette bulunarak Tokat Cumhuriyet Savcılığına yeni bir suç duyurusunda daha bulundu. Bu sırada hastane yetkilileri iki personeli işten çıkarttı.
"BENİ BOĞMAYA ÇALIŞTILAR"
M.A. yaptığı açıklamada, olayın üzeri kapatılmak istense de hukuki haklarını sonuna kadar aramakta kararlı olduğunu söyledi. M.A. yaptığı açıklamada, "Felç geçirdim. Ambulansla Devlet Hastanesine geldim. 3 gün kaldım daha sonra Medicalpark Hastanesine sevk ettiler. Orada da 13 gün kaldım. Şiddet gördüm. Yaşadıklarımı görüntüleri izledikten sonra öğrendim. Kendime geldikten sonra izledim görüntüleri. Psikolojim bozuldu. Şikayetçi oldum ama bir şey çıkmadı. Takipsizlik kararı var. Delil yok denildi. Davayı düşürdüler. Hukuk mücadelemi sürdüreceğim. Ne gerekiyorsa o yapılsın. Bir bayan geldi bana kötü davrandı, bağırdı, çağırdı. Daha sonra hemşire geldi. Oda ağzıma bastı. Boğmaya çalıştı. Gözümü çıkarmaya çalıştı. Baldırıma devamlı darbe atıldı. Ameliyattan önce baldırım simsiyah olmuş. Bayram günü çocuklar ziyaretime geldiler. Olayı bayram günü yaşadık. Ben onları görmedim, onlar kameradan beni izliyorlarmış. Hemşire geldi. Darp etti. Elime ayağıma vurdular. Sağlık Bakanlığına dilekçe yazıp verdik. Cevap bekliyorum. 'Bunda bir şey yok. Yara yok' dediler." şeklinde konuştu.
BAKAN KOCA: SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Yaşanan skandal sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Tokat Medical Park hastanesinde kaydedildiği belirtilen, bir hastanın bazı çalışanlarca şiddete maruz kaldığını gösteren görüntüler üzüntü verici ve kabul edilemezdir. Bakanlığımız ilgili hastanede derhal soruşturma başlatmıştır. Gerekenin yapılacağından kimsenin şüphesi olmasın." ifadelerini kullandı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Abdurrahim Albayrak kimdir? Galatasaray eski yöneticisi Abdurrahim Albayrak kaç yaşında, ne iş yapıyor? Kaç çocuğu var?
- 24 Kasım Öğretmenler Günü ne zaman, hangi gün? 24 Kasım'da okul var mı, ders işlenecek mi? Öğretmenler günü resmi tatil mi?
- 1999 sonrası için EYT bilmecesi çözüldü! 2000 ve sonrası sigortalılara 5 yol haritası! Kimler işe giriş tarihini geri çekebilir?
- Matrah Düzenlemesi ne zaman? Matrah düzenlemesi sonrasında araç fiyatları ne olacak? SEAT, SKODA, CITROEN... İşte 2022 yılının en ucuz sıfır otomobilleri
- Dünya Kupası şarkısını kim yaptı? Katar Dünya Kupası şarkısı 2022 ismi ne? Sosyal medya ikiye bölündü! İşte dinleyenlerin yorumları
- Bakmayan pişman olur! Tarım Kredi'de BÜYÜK HAFTA SONU indirimi! Yumurta 30.50, Ayçiçek yağı 34.90 TL... İşte 20-30 Kasım fiyatı düşen ürünler...
- KATAR EKVADOR MUHTEMEL 11'LER | Katar-Ekvador maçı ne zaman, saat kaçta? Dünya Kupası ilk maçı hangi kanalda yayımlanacak?
- ALES/3 ne zaman başladı, ne zaman bitecek? 2022 ALES/3 soru ve cevap anahtarı yayımlandı mı? ALES/3 sınav yorumları... Zor muydu kolay mıydı?
- Dünya Kupası ilk maç ne zaman? 2022 Dünya Kupası ne zaman, hangi kanalda yayımlanacak? Dünya kupasına katılan takımlar hangileri?
- Ayn el Arab ne demek? PKK/PYD kontrolündeki Ayn el Arab bölgesi nerede? Pençe Kılıç Hava Harekatında hangi bölgeleri vuruyor? AYN EL ARAB HARİTA
- 2022 29. Dönem POMEM başvuru ne zaman bitiyor? Ön başvuru sonuçları... 13 BİN POLİS ALIMINDA SON GÜNLER!
- SGK en düşük 32.522 TL maaşla personel alımı yapıyor! İşte, başvuru tarihi ve şartları...