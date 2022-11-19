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Tokat'taki özel hastanede büyük skandal! Felçli hastanın yüzünü kapatıp boğazını sıktılar! Karar verildi; faaliyetler durduruldu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 19.11.2022 Güncelleme Tarihi: 20.11.2022
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Tokat’taki özel hastanede büyük skandal! Felçli hastanın yüzünü kapatıp boğazını sıktılar! Karar verildi; faaliyetler durduruldu

Tokat'ta bir özel hastanede kaydedildiği belirtilen görüntüler büyük bir skandalı ortaya çıkardı. Felçli bir hastaya iki sağlık personelinin uyguladığı şiddet kameralara yansıdı. Görüntülerde hemşireler cihazlara bağlı olduğu halde hastanın çarşafla yüzünü kapatıp elleriyle ağzını ve boğazını sıktı. Hasta M.A konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Beni boğmaya çalıştılar ve baldırım sürekli darbe atıldı" ifadelerini kullandı. Tokat'ta bir hastanın özel hastane çalışanlarının şiddetine maruz kalmasına ilişkin soruşturma kapsamında Sağlık Bakanlığından 2 müfettiş kente gelerek incelemelere başladı. Sağlık Bakanı Koca incelemeler sonrasında hastanenin faaliyetlerinin durdurulduğunu açıkladı.

FAALİYETLER DURUDURULDU

Bakan Koca yaptığı açıklamada, "Yoğun bakım servisinde bir hastanın çalışanlarca maruz kaldığı şiddet, kötü muamele görüntüleri kamuoyuna dün yansıyan özel hastanenin faaliyeti, Bakanlığımızca acilen başlatılan soruşturma gereği durdurulmuştur." ifadelerine yer verdi.

Tokat'ta özel bir hastanede kaydedilen görüntülerin ardından Sağlık Bakanlığı konuyla ilgili soruşturma başlatarak müfettiş görevlendirdi.

Erken saatlerde kente gelen 2 müfettiş, olayın yaşandığı özel hastanede incelemelere başladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün sosyal medya hesabından, "Tokat Medical Park Hastanesinde kaydedildiği belirtilen, bir hastanın bazı çalışanlarca şiddete maruz kaldığını gösteren görüntüler, üzüntü verici ve kabul edilemezdir. Bakanlığımız ilgili hastanede derhal soruşturma başlatmıştır. Gerekenin yapılacağından kimsenin şüphesi olmasın." açıklamasını yapmıştı.

Tokat'ta faaliyet halinde olan özel bir hastanede büyük bir skandala imza atıldı. Bilinci yerinde olmayan felçli hastaya biri kadın biri erkek olmak üzere iki hemşire şiddet uyguladı.

O ANLAR KAMERADA

Hemşireler cihazlara bağlı olduğu halde hastanın çarşafla yüzünü kapatıp elleriyle ağzını ve boğazını sıktı. Şoke eden görüntüler kameraya anbean yansırken yaşananlar vicdanları sızlattı.

Tokat'ta faaliyet gösteren Medicalpark Hastanesinde yaklaşık 5 ay önce çekilen hastaya yönelik şiddet görüntüleri gündeme bomba gibi düştü.

ÇARŞAFLA YÜZÜNÜ KAPATIP BOĞAZINI SIKTI

Hasta yakınları tarafından tesadüfen çekilen görüntülerde iki yoğun bakım hemşiresi bilinci yerinde olmayan felçli bir hastaya şiddet uygularken görüntülendi. Görüntülerde biri kadın biri erkek iki hemşire cihazlara bağlı olarak bilinçsizce yatmakta olan erkek hastanın çarşafla yüzünü kapatıp elleriyle ağzını ve boğazını sıktıkları, parmaklarıyla gözüne baskı uyguladıkları görüldü.

HASTA YAKINLARI TESADÜFEN ÇEKTİ

Tokat'ta faaliyet gösteren özel bir hastanede 6 Temmuz tarihinde yaşanan olayda, Fransa'da yaşayan M.A. (62) tatil için geldiği Tokat'ta beyin kanaması geçirdi. İlk müdahalesi Devlet Hastanesinde yapılan M.A. yakıları tarafından özel hastaneye nakledildi. Burada yapılan operasyonun ardından yoğun bakım servisine alındı. Yakınları yoğun bakımda olduğu için görmelerine izin verilmeyen hastalarını, yoğun bakım kamerasının görüntülerinin yayınlandığı servis dışındaki ekrandan izlemek istedi. Ekrana baktıklarında işe şok geçirdiler. Yoğun bakım hemşirelerinin yakınlarına şiddet uygulandığını görünce ekran kaydını alarak müdahale ettiler.

YAŞADIĞI ŞİDDETİ İZLEDİĞİ GÖRÜNTÜLERDEN ÖĞRENDİ

Tedavisi devam eden M.A.'ya uğradığı şiddet uzun süre söylenmedi. M.A. iyileşmeye başlayınca yakınları tarafından görüntüler kendisine izletildi. M.A. soluğu Tokat Cumhuriyet Savcılığında aldı. Ancak şikayeti üzerinde "Kovuşturmaya yer yoktur" kararı verilerek geri çevrildi. Bu kez Sağlık Bakanlığına şikayette bulunarak Tokat Cumhuriyet Savcılığına yeni bir suç duyurusunda daha bulundu. Bu sırada hastane yetkilileri iki personeli işten çıkarttı.

"BENİ BOĞMAYA ÇALIŞTILAR"

M.A. yaptığı açıklamada, olayın üzeri kapatılmak istense de hukuki haklarını sonuna kadar aramakta kararlı olduğunu söyledi. M.A. yaptığı açıklamada, "Felç geçirdim. Ambulansla Devlet Hastanesine geldim. 3 gün kaldım daha sonra Medicalpark Hastanesine sevk ettiler. Orada da 13 gün kaldım. Şiddet gördüm. Yaşadıklarımı görüntüleri izledikten sonra öğrendim. Kendime geldikten sonra izledim görüntüleri. Psikolojim bozuldu. Şikayetçi oldum ama bir şey çıkmadı. Takipsizlik kararı var. Delil yok denildi. Davayı düşürdüler. Hukuk mücadelemi sürdüreceğim. Ne gerekiyorsa o yapılsın. Bir bayan geldi bana kötü davrandı, bağırdı, çağırdı. Daha sonra hemşire geldi. Oda ağzıma bastı. Boğmaya çalıştı. Gözümü çıkarmaya çalıştı. Baldırıma devamlı darbe atıldı. Ameliyattan önce baldırım simsiyah olmuş. Bayram günü çocuklar ziyaretime geldiler. Olayı bayram günü yaşadık. Ben onları görmedim, onlar kameradan beni izliyorlarmış. Hemşire geldi. Darp etti. Elime ayağıma vurdular. Sağlık Bakanlığına dilekçe yazıp verdik. Cevap bekliyorum. 'Bunda bir şey yok. Yara yok' dediler." şeklinde konuştu.

BAKAN KOCA: SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yaşanan skandal sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Tokat Medical Park hastanesinde kaydedildiği belirtilen, bir hastanın bazı çalışanlarca şiddete maruz kaldığını gösteren görüntüler üzüntü verici ve kabul edilemezdir. Bakanlığımız ilgili hastanede derhal soruşturma başlatmıştır. Gerekenin yapılacağından kimsenin şüphesi olmasın." ifadelerini kullandı.

Felçli hastaya şiddet anları kamerada! FELÇLİ HASTAYA ŞİDDET ANLARI KAMERADA!

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