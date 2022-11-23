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Son dakika | Suriye'de terör operasyonu! DEAŞ'ın sözde bölge sorumlusu yakalandı

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Giriş Tarihi: 23.11.2022 Güncelleme Tarihi: 23.11.2022
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Son dakika | Suriye’de terör operasyonu! DEAŞ’ın sözde bölge sorumlusu yakalandı

Son dakika haberi...Suriye'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda sözde Cerablus hücre ve lojistik sorumlularının da aralarında bulunduğu 7 terörist yakalandı, çok sayıda patlayıcı ele geçirildi.

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