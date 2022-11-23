Son dakika: Başkan Erdoğan AK Parti’ye geçen İYİ Parti’den Kürşat Engin Özcan ve CHP’den Mustafa Ertekin’in rozetlerini taktı

"SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Kürşat Engin, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Ama Düzce'de meydana gelen deprem nedeniyle üzüntü duyuyorum. Türk milletine geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Askerimiz, bu aziz milletin toprağını, canını korumak için seferdedir. Allah ayağına taş değdirmesin. Allah her zaman yanlarında olsun. Tüm dünya ve dolayısıyla ülkemiz zorlu bir dönemden geçmektedir. Bu zorlu dönem içerisinde sayın Cumhurbaşkanımızın yaptığı milli birlik ve beraberlik çağrısına icabet etmemek olmazdı. Kendisine çok çok teşekkür ediyorum. Millete ve memlekete hizmet için her zaman emrinizdeyim sayın Cumhurbaşkanımız."

CHP'DEN GELEN ERTEKİN'E DE ROZET TAKTI

Başkan Erdoğan, İYİ Parti'den AK Parti'ye geçen Özcan'ın ardından CHP'den AK Parti'ye gelen Mustafa Ertekin'i kürsüde ağırladı. Başkan Erdoğan, Ertekin'in rozetini taktı.