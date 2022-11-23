Son dakika: Başkan Erdoğan AK Parti'ye geçen İYİ Parti'den Kürşat Engin Özcan ve CHP'den Mustafa Ertekin'in rozetlerini taktı
Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İYİ Parti ve CHP'den AK Parti'ye geçen isimlere grup toplantısının ardından kürsüde rozetlerini taktı. İYİ Parti'den istifa eden Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan ve eski CHP'li Mustafa Ertekin AK Parti'ye geçti.
Aydın'ın İyi Parti'li Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan'ın partisinden istifa ettiği ve AK Parti'ye geçti.
İYİ PARTİ'DEN KOPTU
Nazilli İyi Parti teşkilatını kuran isim olarak bilinen Başkan Kürşat Engin Özcan, 31 Mart 2019 seçimlerinde Nazilli Belediye Başkanı seçildi.
Kürşat Engin Özcan, partisinden istifa ederek AK Parti'ye geçiş yaptı.
ROZETİ BAŞKAN ERDOĞAN TAKTI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısının ardından kürsüye aldığı Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan'ın rozetini taktı.
"SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUM"
Kürşat Engin, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Ama Düzce'de meydana gelen deprem nedeniyle üzüntü duyuyorum. Türk milletine geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Askerimiz, bu aziz milletin toprağını, canını korumak için seferdedir. Allah ayağına taş değdirmesin. Allah her zaman yanlarında olsun. Tüm dünya ve dolayısıyla ülkemiz zorlu bir dönemden geçmektedir. Bu zorlu dönem içerisinde sayın Cumhurbaşkanımızın yaptığı milli birlik ve beraberlik çağrısına icabet etmemek olmazdı. Kendisine çok çok teşekkür ediyorum. Millete ve memlekete hizmet için her zaman emrinizdeyim sayın Cumhurbaşkanımız."
CHP'DEN GELEN ERTEKİN'E DE ROZET TAKTI
Başkan Erdoğan, İYİ Parti'den AK Parti'ye geçen Özcan'ın ardından CHP'den AK Parti'ye gelen Mustafa Ertekin'i kürsüde ağırladı. Başkan Erdoğan, Ertekin'in rozetini taktı.
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