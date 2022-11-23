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Küba Devlet Başkanı Bermudez Türkiye'de! Başkan Erdoğan ile bir araya gelecek

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Giriş Tarihi: 23.11.2022 Güncelleme Tarihi: 23.11.2022
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Küba Devlet Başkanı Bermudez Türkiye’de! Başkan Erdoğan ile bir araya gelecek

Küba Devlet Başkanı Miguel Mario Diaz-Canel Bermudez, Anıtkabir'e ziyaret gerçekleştirdi. Bermudez, deftere, "Küba ve Türk halkları olarak her iki ulusun da kurucularının mirası olan ortak değerlere sahibiz." dedi. Öte yandan Bermudez, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşme gerçekleştirecek.

Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Bermudez, beraberindeki heyetle Anıtkabir'de Aslanlı Yol'dan yürüyerek Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine geldi. Bermudez ve beraberindekiler mozoleye çelenk bırakarak saygı duruşunda bulundu.

Daha sonra Anıtkabir merdivenlerinde hatıra fotoğrafı çektiren Bermudez ve beraberindeki heyet, Misak-ı Milli Kulesi'ne geçerek Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

Bermudez, deftere şu ifadeleri yazdı:

"Küba heyeti, Başkomutan Fidel Castro'nun Küba Cumhuriyeti için bir ilham kaynağı olarak tanımladığı modern Türk ulusunun kurucu babası Kemal Atatürk'e yürekten saygı ve hürmetlerini sunmak için burayı ziyaret ediyor. Küba ve Türk halkları olarak her iki ulusun da kurucularının mirası olan ortak değerlere sahibiz."

Küba Cumhuriyeti Devlet Başkanı Miguel Mario Diaz-Canel Bermudez, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirdi.

İKİLİ İLİŞKİLER ELE ALINACAK

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre bugün Ankara'da yapılacak resmi görüşmelerde, Türkiye-Küba ilişkileri tüm veçheleriyle gözden geçirilecek; işbirliğinin geliştirilmesi maksadıyla atılacak müşterek adımlar ele alınacak.

BÖLGESEL VE KÜRESEL MESELELER DE MASADA

Türkiye ile Küba arasında diplomatik ilişkilerin tesisinin 70'inci yıl dönümüne tekabül eden ziyaret kapsamında, ikili ilişkilerin yanı sıra ayrıca, Latin Amerika ve Karayipler başta olmak üzere bölgesel ve küresel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulması da öngörülmektedir.

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