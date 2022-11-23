Küba Devlet Başkanı Bermudez Türkiye’de! Başkan Erdoğan ile bir araya gelecek

"Küba heyeti, Başkomutan Fidel Castro'nun Küba Cumhuriyeti için bir ilham kaynağı olarak tanımladığı modern Türk ulusunun kurucu babası Kemal Atatürk'e yürekten saygı ve hürmetlerini sunmak için burayı ziyaret ediyor. Küba ve Türk halkları olarak her iki ulusun da kurucularının mirası olan ortak değerlere sahibiz."

Küba Cumhuriyeti Devlet Başkanı Miguel Mario Diaz-Canel Bermudez, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirdi.