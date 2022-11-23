Son dakika! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan A Haber'de flaş Düzce depremi açıklaması
AFAD, saat 04.08'de merkez üssü Düzce'nin Gölyaka ilçesi olan 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem sonrası hem sosyal medyadan açıklama yapan ve A Haber'e de konuşan İçişleri Bakanı Soylu, "Düzce'nin Gölyaka ilçesindeki depremin ardından Valiliğimiz, AFAD ve 112 ekiplerine ulaşan can kaybı bilgisi bulunmamaktadır." dedi. Soylu, "Karadeniz Ereğli'de bir ev yıkıldı" ifadelerine yer verdi. Açıklamaları sonrası Bakan Soylu bu açıklamalarını içeren görüntüyü sosyal medya hesabından paylaştı. Bakan Soylu, Ankara'dan helikopter ile Düzce'ye intikal etti. Son durumu Düzce'den aktaran Bakan Soylu, "70'in üstünde artçı meydana geldi. 30'un üstünde yaralı var! 1'inin durumu ağır. Başkan Erdoğan'a son bilgileri ilettik. Cumhurbaşkanımız ilk andan itibaren takipte" dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, canlı yayınında Düzce'de saat 04.08'de meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklamalarda bulundu.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Düzce'nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depreme ilişkin "Köylerdeki taramalar, özellikle Gölyaka ilçesindeki köylerdeki taramalar tamamlandı gibi ve birkaç ahır yıkıntısı dışında şu ana kadar gelmiş büyük bir ağır hasar ve bina çökmesi gibi ihbarlar söz konusu değil." ifadesini kullandı.
BAKAN SOYLU'DAN A HABER'DE FLAŞ AÇIKLAMALAR: 1 EV YIKILDI
A HAber'e konuşan Soylu, "Karadeniz Ereğli'de bir ev yıkıldı" ifadelerine yer verdi.
Bakan Soylu "Düzce'nin Gölyaka ilçesindeki depremin ardından Valiliğimiz, AFAD ve 112 ekiplerine ulaşan can kaybı bilgisi bulunmamaktadır." dedi.
Tüm bölge valileri ile yaptıkları görüşmelerde ve 112 Acil Çağrı Merkezine gelen ihbarlarda bir can kaybının söz konusu olmadığı bilgisinin bulunduğunu belirten Soylu, "İlk bilgi panik dolayısıyla yüksek atlama sonucu ağır yaralanmaydı. Düzce'de tedavi görüyor. Küçük yaralanmalar var eşya düşmesi sebebiyle. Panikten kaynaklanan birtakım yaralanmalar söz konusu ama onun dışında bir can kaybı yok." dedi.
Köylerdeki taramaların, özellikle de Gölyaka ilçesindeki köylerdeki taramaların tamamlandığını belirten Soylu, "Birkaç ahır yıkıntısı dışında şu ana kadar gelmiş büyük bir ağır hasar ve bina çökmesi gibi ihbarlar söz konusu değil. Ama bu taramalarımız devam ediyor, taramalar devam ettikçe de bilgilerimiz sürecek." açıklamasında bulundu.
Soylu, Gölyaka'daki 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından artçı depremler ve elektrik kesintisi yaşandığını belirterek "Bunların büyük bölümü kontrollü bir şekilde yapıldı ve daha sonra peyderpey elektrik verilmeye devam edildi." ifadesini kullandı.
Bakan Soylu bölgedeki son duruma ilişkin şöyle bilgi paylaştı:
"Şu anda ekipler olay yerine devam ediyor, yönlendirilmiş durumda. Özellikle AFAD birliklerimiz, Kızılay ve tüm birliklerimiz olay yerine yönlendirilmiş durumda. Şu anda dışarı çıkmış vatandaşlarımıza battaniye sevkiyatı devam ediyor. Bu açıdan hem valilerimiz, hem kaymakamlarımız, hem ilgili belediye başkanlarımız, muhtarlarımız herkese olay yerinde ve Allah'a şükür bir can kaybı söz konusu değil. Bu depremin olduğu dakikadan itibaren hem emniyet birimlerimiz, jandarma birimlerimiz, güvenlik ve asayiş açısından da tüm kontrollerini sahada devam ettirmektedirler. Bu açıdan da vatandaşlarımız evlerinden çıktı. Birtakım asayiş olayları olur mu, birtakım hırsızlık olayları olur mu diye endişe içerisinde olabilirler ama gerek bekçilerimiz, gerek polislerimiz, gerek jandarmalarımız şu anda sokaklarda asayiş açısından güvenlik tedbirlerini almış durumdalar."
BAKAN SOYLU DÜZCE'DE: 1'İ AĞIR 30'UN ÜSTÜNDE YARALI VAR
İçişleri Bakanı Soylu, Ankara'dan helikopterle 5,9 büyüklüğünde depremin meydana geldiği Düzce'ye gitti.
"70'DEN FAZLA ARTÇI OLDU"
Son durumu Düzce'den aktaran Bakan Soylu, "70'in üstünde artçı meydana geldi. 30'un üstünde yaralı var! 1'inin durumu ağır.
"CUMHURBAŞKANIMIZ İLK ANDAN İTİBAREN TAKİPTE"
Bakan Soylu: "Depremin olduğu 04.08'den itibaren Sayın Cumhurbaşkanımıza bilgi arz ettik. Sayın Cumhurbaşkanımız valilerimizle de görüşürken illeriyle ilgili bilgileri aldılar." dedi.
Soylu, "Herhangi bir can kaybımız yok. Köylerdeki taramalarımız devam ediyor. Birkaç köyde ahır yıkılması söz konusu." ifadelerine yer verdi.
İçişleri Bakanı Soylu, "(Düzce) Bir elektrik kesintisi var. Bunların önemli bir bölümü kontrollü kesintiler. Mahalle mahalle, yavaş yavaş kontrollü bir şekilde veriliyor." açıklamasını yaptı
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