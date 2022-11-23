Son dakika! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan A Haber’de flaş Düzce depremi açıklaması

Köylerdeki taramaların, özellikle de Gölyaka ilçesindeki köylerdeki taramaların tamamlandığını belirten Soylu, "Birkaç ahır yıkıntısı dışında şu ana kadar gelmiş büyük bir ağır hasar ve bina çökmesi gibi ihbarlar söz konusu değil. Ama bu taramalarımız devam ediyor, taramalar devam ettikçe de bilgilerimiz sürecek." açıklamasında bulundu.

Soylu, Gölyaka'daki 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından artçı depremler ve elektrik kesintisi yaşandığını belirterek "Bunların büyük bölümü kontrollü bir şekilde yapıldı ve daha sonra peyderpey elektrik verilmeye devam edildi." ifadesini kullandı.