İstanbul'da gece yarısı 15 araçlık zincirleme kaza! Mecidiyeköy'de çok sayıda yaralı var
Son dakika haberi... İstanbul Mecidiyeköy'de gece saatlerinde feci bir kaza yaşandı. Yaşanan kazada tam 15 araç birbirine girerken kazada çok sayıda yaralının olduğu bildirildi. Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. İşte ilk görüntüler...
İstanbul Mecidiyeköy'de D-100 Karayolu üzerinde çok sayıda araç zincirleme kaza yaptı. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada çok sayıda yaralının olduğu ve ekiplerin müdahalesinin sürdüğü bildirildi.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Öğretmenler Günü kutlama mesajları 2022: Kısa, uzun, farklı, duygusal Öğretmenler Günü sözleri! 1,2,3,4 kıtalık kadın, erkek öğretmenler günü şiirleri...
- Antalya TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak 2022? TOKİ Antalya kura çekim tarihi açıklandı mı?
- Kurtlar Vadisi yeni sezon ne zaman başlayacak? Kurtlar Vadisi Ocak ayında başlayacak mı? Necati Şaşmaz açıklamıştı...
- Şartlı Sağlık Yardımı ne zaman, ayın kaçında yatar? 23 Kasım Şartlı Sağlık yardımı (ŞEYS) yattı mı? T.C Kimlik sorgulama...
- Ben Bu Cihana Sığmazam 11. bölüm fragmanı izle: Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
- Yalı Çapkını 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını 10. yeni bölüm fragmanı neden yayınlanmadı, yok? Star TV FRAGMAN EKRANI
- Çöp Adam dizisi ne zaman başlayacak? Çöp Adam dizisi yayınlanma tarihi açıklandı mı, belli oldu mu?
- EYT'li çifte bayram yaşayacak! Tazminat ve maaş bir arada! EYT yaş sınırı var mı, olacak mı? 1996, 1997, 1998, 1999 sigorta girişliler...
- Survivor 2023 kadrosu açıklandı mı, ne zaman belli olacak? Survivor 2023 başlama tarihi belli oldu mu?
- ÖTV sonrası 0 ve 2 el fiyatları düşebilir! Bayiye ilk koşan kapacak! %45 ve %80 arası arası matrah! 200 bin TL üstü Hyundai, FİAT, Renault, Honda...
- POMEM başvuruları ne zaman, ayın kaçında bitiyor 2022? 13 bin Polis alımı başvuru şartları neler? İşte detaylar...
- Belediye işçilerine kadro ne zaman verilecek? 4B sözleşmeye kadro gelecek mi var mı? 4A ve 4B'liye kadro şartları...