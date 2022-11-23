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İstanbul'da gece yarısı 15 araçlık zincirleme kaza! Mecidiyeköy'de çok sayıda yaralı var

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Giriş Tarihi: 23.11.2022 Güncelleme Tarihi: 23.11.2022
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İstanbul’da gece yarısı 15 araçlık zincirleme kaza! Mecidiyeköy’de çok sayıda yaralı var

Son dakika haberi... İstanbul Mecidiyeköy'de gece saatlerinde feci bir kaza yaşandı. Yaşanan kazada tam 15 araç birbirine girerken kazada çok sayıda yaralının olduğu bildirildi. Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. İşte ilk görüntüler...

İstanbul Mecidiyeköy'de D-100 Karayolu üzerinde çok sayıda araç zincirleme kaza yaptı. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada çok sayıda yaralının olduğu ve ekiplerin müdahalesinin sürdüğü bildirildi.

İstanbul’da gece yarısı feci kaza! İSTANBUL'DA GECE YARISI FECİ KAZA!

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