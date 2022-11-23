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Düzce'de 5,9 büyüklüğünde deprem! Düzce depreminde ortaya çıkan ses ürküttü | İşte deprem anı güvenlik kamerasında

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Giriş: 23.11.2022 06:09
Güncelleme:23.11.2022 07:56
Düzce'nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen 5,9 büyüklüğünde deprem, İstanbul, Bolu, Sakarya, Ankara, Kocaeli, Kütahya, Bilecik, Bursa, Zonguldak, Bartın ve İzmir'e kadar geniş bir alanda hissedildi. Deprem anı kameralara yansırken, deprem anındaki ses ürküttü.
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