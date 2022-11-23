Düzce'de 5,9 büyüklüğünde deprem! Düzce depreminde ortaya çıkan ses ürküttü | İşte deprem anı güvenlik kamerasında

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen 5,9 büyüklüğünde deprem, İstanbul, Bolu, Sakarya, Ankara, Kocaeli, Kütahya, Bilecik, Bursa, Zonguldak, Bartın ve İzmir'e kadar geniş bir alanda hissedildi. Deprem anı kameralara yansırken, deprem anındaki ses ürküttü.