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Son dakika | Milli Muharip Uçağıyla ilgili flaş gelişme! Bakan Varank duyurdu: Başarıyla üretildi

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Giriş Tarihi: 23.11.2022 Güncelleme Tarihi: 23.11.2022
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Son dakika | Milli Muharip Uçağıyla ilgili flaş gelişme! Bakan Varank duyurdu: Başarıyla üretildi

Son dakika haberi...Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Milli Muharip Uçağında kullanılacak görev bilgisayarının TÜBİTAK BİLGEM tarafından başarıyla üretildiğini ve TUSAŞ'a teslim edildiğini bildirdi.

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