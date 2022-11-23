Bu gece 7.4 büyüklüğünde deprem olacak yalanı! Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yasal işlem başlatıp vatandaşları uyardı
Düzce'de yaşanan depremin ardından sosyal medyada bazı hesaplar AFAD'ın bu gece 7.4 büyüklüğünde deprem uyarısında bulunduğuna yönelik sahte içerikleri paylaştı. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika açıklamasında bu tarz provokatif paylaşımlara itibar edilmemesi uyarısında bulunulurken, hesap yöneticileri hakkında yasal işlem başlatıldığı açıklandı.
Düzce'de yaşanan depremin ardından bazı sosyal medya provokatörleri sahte bilgileri paylaşarak toplumda korku yaratmayı amaçlıyor.
Bazı sosyal medya hesaplarında yayınlanan sahne içerikte AFAD bildiriminde fay hattının iki ucunun aktif olduğu ve bu gece 7.4 büyüklüğünde deprem beklendiği belirtildi.
EMNİYETTEN AÇIKLAMA VAR
Emniyet Genel Müdürlüğü konuya ilişkin yaptığı resmi açıklamada milyonlarca vatandaşı bu gibi çağrıları dikkate almamaya çağırırken, konuya ilişkin yasal işlem başlatıldığı paylaştı.
İşte Emniyet Genel Müdürlüğü'nün açıklaması:
"Bazı sosyal medya hesaplarında yer alan yeni bir deprem beklendiği yönündeki dezenformasyon içerikli provokatif paylaşımlara itibar etmeyiniz Bu ve benzeri paylaşım yapan hesap yöneticileri hakkında yasal işlem başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
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