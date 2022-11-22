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SON DAKİKA! Diyarbakır'da patlama mı oldu? NEDENİ BELLİ OLDU! Diyarbakır'da patlama sesi paniğe neden oldu

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.11.2022 Güncelleme Tarihi: 22.11.2022
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SON DAKİKA! Diyarbakır’da patlama mı oldu? NEDENİ BELLİ OLDU! Diyarbakır’da patlama sesi paniğe neden oldu

Son dakika... Diyarbakır'da sabah saatlerinde kentin birçok noktasından patlama sesleri duyuldu. Bu gelişmelerin ardından kent genelinde "Diyarbakır'da patlama mı oldu?" araştırmaları başladı. Paniğe neden olan patlama seslerinin nedeni açıklandı. Peki, Diyarbakır'da patlama mı oldu? Diyarbakır patlama sesi neden oldu? İşte haberin detayları...

Diyarbakır'da patlama mı oldu? sorusu, sabah saatlerinden kentin birçok noktasında duyulan 2 patlama sesinin ardından gündeme geldi. Vatandaşları tedirgin eden patlama seslerinin nedeni belli oldu. Peki, Diyarbakır'da patlama mı oldu? Diyarbakır patlama sesi neden oldu? İşte ayrıntılar...

DİYARBAKIR'DA PATLAMA MI OLDU?

Diyarbakır'da sabah saatlerinde kentin birçok noktasından 2 patlama sesi duyuldu.

Patlamaların nedeninin, kontrollü mühimmat imhası olduğu belirtildi.

Diyarbakır'da saat 10.15 sıralarında peş peşe meydana gelen ve kentin birçok noktasından duyulan 2 patlama sesi, vatandaşları tedirgin etti.

Sosyal medya kullanıcılarının da paylaştığı patlama seslerinin, 8. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda gerçekleştirilen kontrollü mühimmat imhası olduğu, olumsuz bir durum olmadığı belirtildi.

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