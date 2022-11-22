SON DAKİKA! Diyarbakır’da patlama mı oldu? NEDENİ BELLİ OLDU! Diyarbakır’da patlama sesi paniğe neden oldu

Diyarbakır'da patlama mı oldu? sorusu, sabah saatlerinden kentin birçok noktasında duyulan 2 patlama sesinin ardından gündeme geldi. Vatandaşları tedirgin eden patlama seslerinin nedeni belli oldu. Peki, Diyarbakır'da patlama mı oldu? Diyarbakır patlama sesi neden oldu? İşte ayrıntılar...

DİYARBAKIR'DA PATLAMA MI OLDU?

Diyarbakır'da sabah saatlerinde kentin birçok noktasından 2 patlama sesi duyuldu.