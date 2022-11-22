Bebek katili terör örgütü PKK 38 yılda 6 binden fazla sivil öldürdü! İşte PKK’nın gerçek yüzünü destekçilerine gösteren tablo





BEŞİKTAŞ VODAFONE STADI SALDIRISI

Terör örgütü PKK, İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde 10 Aralık 2016'da Beşiktaş Vodafone Park stadyumu önünde Çevik Kuvvet personelini taşıyan otobüse yönelik bombalı araç ve canlı bomba saldırılarında kendini patlatmak suretiyle eylem gerçekleştirdi. Saldırılar neticesinde; 37 polis ve 8 sivil vatandaş olmak üzere 45 kişi şehit oldu. 194'ü polis, 45'i sivil toplam 239 kişi ise yaralandı.

İzmir Adliyesi C Kapısı yakınında 5 Ocak 2017'de ilk olarak bomba yüklü araç ile, ardından PKK/KCK terör örgütü mensubu tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırı neticesinde bir polis ile bir adliye görevlisi şehit olurken, 14 sivil vatandaş ise yaralandı.

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Hizmet Binası'na 11 Nisan 2017'de PKK/KCK terör örgütü mensuplarınca tünel kazılarak gerçekleştirilen bombalı saldırıda 1 polis ve 2 sivil personel şehit oldu, 86 kişi yaralandı.