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Mersin'de "Girdap" operasyonu: 8 zanlı tutuklandı

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Giriş Tarihi: 22.11.2022 Güncelleme Tarihi: 22.11.2022
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Mersin’de Girdap operasyonu: 8 zanlı tutuklandı

Mersin'de, bir suç örgütüne yönelik "Girdap" operasyonunda gözaltına alınan 51 şüpheliden 8'i tutuklandı. Bu kişilerden 2 ruhsatsız av tüfeği, 3 kurusıkı tabanca, 2 polis telsizi, çok sayıda polis yeleği, sahte polis ve basın kartı ile dolandırıcılık amaçlı kullanıldığı değerlendirilen üzerinde "geçersizdir" yazılı bir çanta sahte dolar ele geçirilmişti.

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