Şanlıurfa’da bombalı saldırı planı yapan terörist yakalandı! Aldığı talimatı itiraf etti

3 ŞÜPHELİ HAKKINDA İŞLEMLER TAMAMLANDI

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin dün Aynularab bölgesinden Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken gözaltına alınan terör örgütü YPG/PKK'lı bir terörist ile bu kişinin geçişiyle bağlantılı olduğu belirlenen 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.