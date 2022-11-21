Şanlıurfa'da bombalı saldırı planı yapan terörist yakalandı! Aldığı talimatı itiraf etti
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde terör örgütü YPG/PKK üyesi ile bu kişiyle bağlantılı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Aynularab bölgesinden gelen teröristin ifadesinde, terör örgütünden aldığı talimatla "Şanlıurfa'da bombalı eylem yapmak için gönderildiğini" itiraf ettiği öğrenildi. İşte detaylar...
3 ŞÜPHELİ HAKKINDA İŞLEMLER TAMAMLANDI
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin dün Aynularab bölgesinden Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken gözaltına alınan terör örgütü YPG/PKK'lı bir terörist ile bu kişinin geçişiyle bağlantılı olduğu belirlenen 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
"ŞANLIURFA'DA EYLEM YAPMAK İÇİN GÖNDERİLDİM"
Aynularab bölgesinden gelen teröristin ifadesinde, terör örgütünden aldığı talimatla "Şanlıurfa'da bombalı eylem yapmak için gönderildiğini" itiraf ettiği öğrenildi.
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