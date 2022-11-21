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Şanlıurfa'da bombalı saldırı planı yapan terörist yakalandı! Aldığı talimatı itiraf etti

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Giriş Tarihi: 21.11.2022 Güncelleme Tarihi: 21.11.2022
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Şanlıurfa’da bombalı saldırı planı yapan terörist yakalandı! Aldığı talimatı itiraf etti

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde terör örgütü YPG/PKK üyesi ile bu kişiyle bağlantılı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Aynularab bölgesinden gelen teröristin ifadesinde, terör örgütünden aldığı talimatla "Şanlıurfa'da bombalı eylem yapmak için gönderildiğini" itiraf ettiği öğrenildi. İşte detaylar...

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde terör örgütü YPG/PKK üyesi ile bu kişiyle bağlantılı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

3 ŞÜPHELİ HAKKINDA İŞLEMLER TAMAMLANDI

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin dün Aynularab bölgesinden Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken gözaltına alınan terör örgütü YPG/PKK'lı bir terörist ile bu kişinin geçişiyle bağlantılı olduğu belirlenen 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

"ŞANLIURFA'DA EYLEM YAPMAK İÇİN GÖNDERİLDİM"

Aynularab bölgesinden gelen teröristin ifadesinde, terör örgütünden aldığı talimatla "Şanlıurfa'da bombalı eylem yapmak için gönderildiğini" itiraf ettiği öğrenildi.

TUTUKLAMA KARARI ÇIKTI

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 1 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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