Bakan Çavuşoğlu’ndan önemli açıklamalar: Türkiye ve Endonezya arasında 5 kritik anlaşma imzalandı
Türkiye ve Endonezya arasında savunma sanayisi, ormancılık, teknoloji, çevre ve kalkınma alanlarında iş ortaklığını kapsayan 5 anlaşma imzalandı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 2 ülke arasındaki iş birliğinde son senelerde ciddi ilerleme kaydedildiğini ifade ederek, "Bugün savunma, araştırma, ormancılık, çevre ve kalkınma alanlarında imzaladığımız anlaşmalar, ilişkilerimizi daha da ileriye taşıyacak.” dedi.
Endonezya'nın Bali adasında yapılan G20 Zirvesi öncesinde, Hilton Bali Resort'ta Türkiye ve Endonezya arasındaki ikili anlaşmalar için imza töreni yapıldı.
TAZİYE DİLEKLERİYLE BAŞLADI
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, imza töreni öncesinde yaptığı konuşmaya, Endonezya Savunma Bakanı Prabowo Subianto'nun, dün İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlamaya ilişkin taziye dileklerine teşekkür ederek başladı.
"TÜRKİYE TERÖRİSTLERİN KÖKÜNÜ KAZIMAYA DEVAM EDECEK"
Çavuşoğlu, Türkiye'nin ülke içinde ve bölgesinde teröristlerin kökünü kazımaya devam edeceğinin altını çizdi.
Bali'de tarihi bir ana şahitlik edildiğini söyleyen Çavuşoğlu, iki ülkenin cumhurbaşkanlarının Yüksek Düzeyli Stratejik İş Birliği Konseyi'ni kuracaklarını ifade etti.
"ANLAŞMALAR İLİŞKİLERİMİZİ DAHA DA İLERİYE TAŞIYACAK"
Mevlüt Çavuşoğlu, iki ülke arasındaki iş birliğinde son yıllarda önemli ilerleme kaydedildiğini belirterek, şöyle devam etti:
"Bugün savunma, araştırma, ormancılık, çevre ve kalkınma alanlarında imzaladığımız anlaşmalar, ilişkilerimizi daha da ileriye taşıyacak. Özel sektörlerimiz de bugün elektrikli otobüsler ve Sumatra otoyolu gibi projelere ilişkin önemli anlaşmalar imzalayacak."
"İŞBİRLİĞİMİZ TÜM DÜNYADAKİ MÜSLÜMANLAR İÇİN KRİTİK ÖNEMDE"
Endonezya'nın küresel zorluklara rağmen G20 Zirvesi'nde başarılı bir başkanlık yürüttüğünü söyleyen Çavuşoğlu, "Ayrıca, Endonezya Cumhurbaşkanı Widodo ve Endonezya'nın onun liderliğindeki ilerlemesini de takdir ediyoruz. İslam dünyasının iki büyük gücü olarak, işbirliğimiz tüm dünyadaki Müslümanlar için kritik önemde." diye konuştu.
Endonezya Savunma Bakanı Subianto ise Türkiye'ye dün İstanbul'da yaşanan saldırı dolayısıyla başsağlığı diledi.
"DÖNÜM NOKTASI"
İmzalanan anlaşmaların, iki ülke arasındaki ilişkinin dinamizmini gösterdiğini söyleyen Subianto, şunları kaydetti:
"Bu anlaşmaları hayata geçirmek için büyük çaba harcandığını biliyorum. Endonezya ve Türkiye'nin ikili ilişkisi de günden güne güçlenerek artıyor. Bugün iki ülke liderinin açıklayacağı Yüksek Düzeyli Stratejik İş Birliği Konseyi'nin ikili ilişkilerde bir dönüm noktası olduğuna inanıyorum."
Konuşmaların ardından Türkiye ve Endonezya arasında 5 anlaşma imzalandı.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Endonezya Savunma Bakanı Subianto, "Türkiye ile Endonezya Arasında Savunma Alanında İşbirliği Anlaşması"nı imzaladı.
"Türkiye ile Endonezya Arasında Araştırma, Teknoloji ve İnovasyon Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı"na Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Endonezya Ulusal Araştırma ve İnovasyon Ajansı (BRIN) Başkanı Tri Handoko imza attı.
"Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Endonezya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Çevre Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı"na, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile Endonezya Çevre ve Orman Bakanı Siti Nurbaya Bakar imza koydu.
"Türkiye ile Endonezya Arasında Ormancılık Alanında İşbirliği Anlaşması"nı, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ile Endonezya Çevre ve Orman Bakanı Siti Nurbaya Bakar imzaladı.
TİKA Başkan Yardımcısı Rahman Nurdun ile Endonezya Dışişleri Bakanlığı İletişim ve Kamu Diplomasisinden Sorumlu Bakan Yardımcısı Teuku Faizasyah", Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile Endonezya Dışişleri Bakanlığı Arasında Kalkınma İşbirliği Alanında Mutabakat Zaptı"na imza koydu.
FİRMALAR ARASINDAKİ ANLAŞMALAR
Bu arada Türk ve Endonezya firmaları arsında da iki anlaşma imzalandı.
Karsan ve PT Shacmindo Perkasa şirketleri arasında elektrikli otobüs üretimi ve dağıtımı iş birliği anlaşmasını Karsan Üst Yöneticisi Okan Baş ile PT Shacmindo Perkasa kurucusu Roberto Pangasian imzaladı.
Sumatra otoyolunun geliştirilmesine ilişkin işbirliği anlaşması ise ERG İnşaat Ticaret ve Sanayi AŞ Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mustafa Sani Arbilgin ile PT. Hutama Karya Operasyon Direktörü Koentjoro tarafından imzalandı.
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