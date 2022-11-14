Bakan Çavuşoğlu’ndan önemli açıklamalar: Türkiye ve Endonezya arasında 5 kritik anlaşma imzalandı

"ANLAŞMALAR İLİŞKİLERİMİZİ DAHA DA İLERİYE TAŞIYACAK"

Mevlüt Çavuşoğlu, iki ülke arasındaki iş birliğinde son yıllarda önemli ilerleme kaydedildiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Bugün savunma, araştırma, ormancılık, çevre ve kalkınma alanlarında imzaladığımız anlaşmalar, ilişkilerimizi daha da ileriye taşıyacak. Özel sektörlerimiz de bugün elektrikli otobüsler ve Sumatra otoyolu gibi projelere ilişkin önemli anlaşmalar imzalayacak."

"İŞBİRLİĞİMİZ TÜM DÜNYADAKİ MÜSLÜMANLAR İÇİN KRİTİK ÖNEMDE"

Endonezya'nın küresel zorluklara rağmen G20 Zirvesi'nde başarılı bir başkanlık yürüttüğünü söyleyen Çavuşoğlu, "Ayrıca, Endonezya Cumhurbaşkanı Widodo ve Endonezya'nın onun liderliğindeki ilerlemesini de takdir ediyoruz. İslam dünyasının iki büyük gücü olarak, işbirliğimiz tüm dünyadaki Müslümanlar için kritik önemde." diye konuştu.

Endonezya Savunma Bakanı Subianto ise Türkiye'ye dün İstanbul'da yaşanan saldırı dolayısıyla başsağlığı diledi.