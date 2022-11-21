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Karkamış'ta sıcak saatler! Bir adet patlamamış mühimmat bulundu! Başsavcılıktan açıklama

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 21.11.2022
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Karkamış’ta sıcak saatler! Bir adet patlamamış mühimmat bulundu! Başsavcılıktan açıklama

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada Karkamış'a yapılan füze saldırısı sonrası bölgede 1 adet patlamamış mühimmatın ele geçirildiği paylaşıldı. Olaya ilişkin soruşturmanın titizlikle sürdüğü bildirildi. İşte detaylar...

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