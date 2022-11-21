Karkamış’ta sıcak saatler! Bir adet patlamamış mühimmat bulundu! Başsavcılıktan açıklama

21 Kasım 2022, Pazartesi
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kabine Toplantısı bitti mi, ne zaman bitecek? 21 Kasım Kabine Toplantısı kararları neler? Başkan Erdoğan açıkladı...
- Asgari ücret ne zaman belli olacak? Asgari Ücret Tespit Komisyonu ne zaman toplanacak? AGİ, TEFE-TÜFE...
- 1999 sonrası sigortalılar EMEKLİLİĞE kavuşacak! 2000, 2001, 2002, 2003 SGK girişliler dikkat! EYT ile emekli olabilmek için...
- Matrah düzenlemesi nedir? Otomobilde matrah düzenlemesi ne zaman gelecek? Araç fiyatları düşecek mi?
- KPSS DHBT sınavı ne zaman, saat kaçta? 2022-KPSS DHBT giriş belgesi nereden, nasıl alınır? DHBT sınavına kimler girebilir? ÇIKMIŞ SORULAR
- KPSS ortaöğretim sonuçları erken açıklanır mı? 2022 lise KPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM duyurdu!
- Uzman öğretmenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB uzman öğretmenlik sonuçları ne zaman açıklanır?
- Gençleri hayallerine kavuşturacak destek! 12 ay geri ödemesiz 350 BİN TL Kredi verilecek! Halkbank, KOSGEB genç girişimci destekleri neler? İşte şartları!
- AÖL sınavı ne zaman? Açık lise 1.dönem sınavı nasıl olacak, online mı? 2022-2023 AÖL SINAV TAKVİMİ
- ATA AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA | Atatürk Üniversitesi AÖF vize sınavları ne zaman? ATA AÖF sınav giriş belgesi nasıl alınır?
- TOKİ arsa kurası ne zaman çekilecek? 2022 İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ arsa kura çekilişi ne zaman yapılacak?
- Gaziantep'te okullar tatil mi? Karkamış'a roket saldırısı sonrası 22 Kasım Salı günü Gaziantep'te okullar tatil edildi mi?