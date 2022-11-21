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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar açıkladı: Pençe Kılıç'ta 184 terörist öldürüldü

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Giriş: 21.11.2022 23:04
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Merkezi'ndeki Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile telefonda görüşerek, karadan ve havadan vurulan hedeflere, devam eden faaliyetlere ve etkisiz hale getirilen teröristlere ilişkin bilgi alarak, talimatlar verdi. Öte yandan Başkan Erdoğan, Pençe-Kılıç Hava Harekatı'na ilişkin Katar dönüşü yaptığı açıklamada, "Sadece bir hava harekatıyla sınırlı kalması söz konusu değil." ifadelerine yer vermişti. Başkan Erdoğan'ın bu sözleri sonrası yaşanan son gelişme kara harekatının an meselesi olarak basında yankı buldu. Brifing esnasında Mehmetçik'e seslenen Milli Savunma Bakanı Akar, "Pençe-Kılıç Harekatı'nın başlangıcından bugüne kadar kara ateş destek vasıtaları ve uçaklar tarafından 184 terörist etkisiz hale getirildi." açıklamasını yaptı.

BAKAN AKAR: 184 PKK'LI TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Brifing esnasında Mehmetçik'e seslenen Milli Savunma Bakanı Akar, "Pençe-Kılıç Harekatı'nın başlangıcından bugüne kadar kara ateş destek vasıtaları ve uçaklar tarafından 184 terörist etkisiz hale getirildi." açıklamasını yaptı.

Bakan Akar, "Ülkemizi, milletimizi bu terör belasından kurtarmak için baskıyı azaltmadan eli kanlı, bebek katili teröristlere karşı yapılması gerekenleri 'ölürsek şehit, kalırsak gazi anlayışı' ile yerine getireceğiz." ifadelerine yer verdi.

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