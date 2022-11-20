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Başkan Erdoğan, Katar'dan ayrıldı

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Giriş Tarihi: 20.11.2022 Güncelleme Tarihi: 20.11.2022
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Başkan Erdoğan, Katar’dan ayrıldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin davetine icabetle 2022 FIFA Dünya Kupası'nın açılışı kapsamında bulunduğu Doha'dan özel uçak "TC-TUR" ile ayrıldı.

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