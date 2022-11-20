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Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığı'ndan Dünya Çocuk Hakları Günü paylaşımı! Çocuk şehitler Ecrin ve Yağmur unutulmadı

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Giriş Tarihi: 20.11.2022 Güncelleme Tarihi: 20.11.2022
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Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığı’ndan Dünya Çocuk Hakları Günü paylaşımı! Çocuk şehitler Ecrin ve Yağmur unutulmadı

Son dakika haberleri... Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki Ayn El Arab'ta yuvalanan terör örgütü PKK'ya bomba yağdırılan Türk Silahlı Kuvvetleri özel görüntüler paylaştı. Beyoğlu'nun çocuk şehitleri Ecrin ve Yağmur'un isimleri bombaların üzerine yazıldı.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki Ayn El Arab'ta yuvalanan terör örgütü PKK'ya bomba yağdırılan özel anları paylaştı.

Dünya Çocuk Hakları Günü'nü, üzerlerine çocuk şehitler Ecrin ve Yağmur'un isimlerinin yazıldığı bombaların görüntüleriyle kutladı.

İşte Milli Savunma Bakanlığı'nın özel mesajı;

"Bugün Dünya Çocuk Hakları Günü! Görmek istemeyenler olsa da terör örgütü PKK/YPG bu coğrafyada bebekleri ve çocukları acımasızca katletmeye devam ediyor. Son olarak dünyalar tatlısı Ecrin ve Yağmur'u bizlerden ayırdılar. Çocuk katillerinden hesap sormaya devam edeceğiz!"

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