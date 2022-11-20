Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığı’ndan Dünya Çocuk Hakları Günü paylaşımı! Çocuk şehitler Ecrin ve Yağmur unutulmadı

İşte Milli Savunma Bakanlığı'nın özel mesajı;

"Bugün Dünya Çocuk Hakları Günü! Görmek istemeyenler olsa da terör örgütü PKK/YPG bu coğrafyada bebekleri ve çocukları acımasızca katletmeye devam ediyor. Son olarak dünyalar tatlısı Ecrin ve Yağmur'u bizlerden ayırdılar. Çocuk katillerinden hesap sormaya devam edeceğiz!"