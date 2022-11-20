CHP'de yeni adaylık tartışması! Aylin Nazlıaka'dan yeni çıkış: Kemal Bey'den yetki aldım listeyi ben yapacağım
Millet İttifakı içinde yaşanan adaylık krizi sürerken CHP içinde de Kılıçdaroğlu'nun adaylık çıkışı tartışılıyor. Bu gelişmeler yaşanırken CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka parti içinde yeni bir tartışmayı da ateşledi. İşte detaylar...
Millet İttifakı içinde süren adaylık krizi CHP'ye de yansırken CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka parti içinde yeni bir tartışmayı başlattı.
BEN BELİRLEYECEĞİM!
CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka'nın "Kemal Bey'den yetki aldım, Merkez Türkiye projesi lansman toplantısı sonrasında, kadın aday adayları ve kadın bürokratlarının listesini ben yaparak kendisine sunacağım" dediği öğrenildi.
PARTİ İÇİNDEKİLER NE TEPKİ VERECEK?
CHP Genel Başkanı ve MYK ve PM üyelerinin yetkisinde olan bu çalışmaların Nazlıaka tarafından üstlenmesine Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı'nın ve çevresinin nasıl bir tavır alacağı merakla bekleniyor. Oğuz Kaan Salıcı'nın Tokatlı Yardımcısı Duran Kum'un ise Kadın MYK Üyelerine sitemde bulunduğu öğrenildi.
CHP'DEN NASIL VEKİL OLDU?
CHP eski Milletvekili Aylin Nazlıaka bundan yıllar önce CHP'yle ilk kez 2011 seçimleri öncesinde tanışmıştı. Nazlıaka, "Gence Artı" diye "İşsizseniz, işimiz sizsiniz" sloganlı bir projeyle vitrine çıkmıştı ve 2011 yılında Milletvekili olarak TBMM'ye ilk adımını atmıştı.
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