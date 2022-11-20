CHP’de yeni adaylık tartışması! Aylin Nazlıaka’dan yeni çıkış: Kemal Bey’den yetki aldım listeyi ben yapacağım

PARTİ İÇİNDEKİLER NE TEPKİ VERECEK?

CHP Genel Başkanı ve MYK ve PM üyelerinin yetkisinde olan bu çalışmaların Nazlıaka tarafından üstlenmesine Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı'nın ve çevresinin nasıl bir tavır alacağı merakla bekleniyor. Oğuz Kaan Salıcı'nın Tokatlı Yardımcısı Duran Kum'un ise Kadın MYK Üyelerine sitemde bulunduğu öğrenildi.