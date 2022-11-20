Katar'da görkemli açılış! Dünya Kupası coşkusu 'Bismillahirrahmanirrahim' ile başladı

Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nın açılış töreni görkemli bir sahne şovuyla icra edildi. Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad El Sani, törenin açılış konuşmasına, 'Bismillahirrahmanirrahim' diyerek başladı. İşte coşku ve renkli görüntülere sahne olan açılış töreninden öne çıkan anlar...

Giriş Tarihi: 20.11.2022 18:38 Güncelleme Tarihi: 20.11.2022 18:39 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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