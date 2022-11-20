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MHP Manisa İl Başkanı Mahmut Öner vefat etti

GÜNDEM İHA
Giriş Tarihi: 20.11.2022 Güncelleme Tarihi: 20.11.2022
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MHP Manisa İl Başkanı Mahmut Öner vefat etti

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Manisa İl Başkanı Murat Öner, evinde geçirdiği kalp krizi nedeniyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

MHP Manisa İl Başkanı Murat Öner, akşam saatlerinde rahatsızlanması sonrası yakınları tarafından haber verilmesiyle olay yerine gelen acil sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

MÜDAHALELER YETERSİZ KALDI

Başkan Öner, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Öner'in durumunu haber alan MHP Manisa teşkilatı hastaneye gelerek yetkililerden bilgi aldı.

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