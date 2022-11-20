Irak ve Suriye'de kara harekatı başlar mı? İşte gece düzenlenen hava harekatının teknik özellikleri

Mehmetçik'in Suriye ve Irak'ın kuzeyine başlattığı hava harekatı sürerken Konuya ilişkin A Haber ekranlarına konuk olan Emekli Hava Albay Mustafa Hacımustafaoğulları operasyonun detaylarını paylaştı. Hacımustafaoğulları, hava harekatlarının normal şartlarda çok uzun sürmediğini belirtirken, PKK'nın Türk savaş uçaklarını vuracak silahının olmadığını belirtti. Hacımustafaoğulları ayrıca hava operasyonun ardından kara harekatı düzenlenmesine ilişkin ihtimalleri de yorumladı. İşte detaylar...