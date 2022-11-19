19 Kasım 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika | Taksim'deki terör saldırısında yeni gelişme! 5 şüpheli Bulgaristan'da yakalandı

Son dakika | Taksim'deki terör saldırısında yeni gelişme! 5 şüpheli Bulgaristan'da yakalandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 19.11.2022 Güncelleme Tarihi: 19.11.2022
ABONE OL
Son dakika | Taksim’deki terör saldırısında yeni gelişme! 5 şüpheli Bulgaristan’da yakalandı

Son dakika haberi...Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım’da gerçekleşen terör saldırısının şüphelisi 5 kişi Bulgaristan’da yakalandı.

Cumhuriyet Başsavcı Sözcüsü Siyika Mileva, Bulgaristan ulusal haber ajansı BTA'ya yaptığı açıklamada, Türk güvenlik yetkilileri ile yapılan verimli iş birliği sonucu, 3 Moldova vatandaşı ile 2 Arap kökenli şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Mileva, şüphelilerin şimdilik 72 saat gözaltında kalacaklarını, ancak savcılığın şüphelileri tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edeceğini aktardı.

Bulgar basınına göre şüpheliler, bombalı saldırıdan 3 gün sonra yasa dışı yollarla Bulgaristan'a giriş yaptı.

Yakalanan şüpheliler arasında, İnterpol'ün kırmızı bültenle aradığı terörist Bilal Hassan'ın yakın yardımcısı olarak gösterilen Amran Abdulrami'nin de yer aldığı kaydedildi.

İSTİKLAL'DEKİ SALDIRIYI GERÇEKLEŞTİREN TERÖRİSTLERİ TÜRKİYE'YE GEÇİREN 2 KİŞİ YAKALANDI
İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısının ardından yapılan çalışmalarda, Ahlam Albashır ile Bilal Hassan'ın sınırı geçmesine yardım ettikleri tespit edilen 2 kişi gözaltına alındı.

Beyoğlu İstiklal Caddesi üzerinde Pazar günü meydana gelen patlamanın ardından devam edilen operasyonlar kapsamında teröristler Albashır ile Hassan'ı sınırdan geçirdikleri belirlenen 2 şüpheliyi daha tespit etti. Şüpheliler, polisin yaptığı operasyonla gözaltına alındı. İl dışında yakalanan şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. 2 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Patlama olmadan kaçışı başladı PATLAMA OLMADAN KAÇIŞI BAŞLADI
Taksim bombacısının Facebook hesabı deşifre oldu TAKSİM BOMBACISININ FACEBOOK HESABI DEŞİFRE OLDU

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA