Son dakika | Taksim’deki terör saldırısında yeni gelişme! 5 şüpheli Bulgaristan’da yakalandı

Beyoğlu İstiklal Caddesi üzerinde Pazar günü meydana gelen patlamanın ardından devam edilen operasyonlar kapsamında teröristler Albashır ile Hassan'ı sınırdan geçirdikleri belirlenen 2 şüpheliyi daha tespit etti. Şüpheliler, polisin yaptığı operasyonla gözaltına alındı. İl dışında yakalanan şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. 2 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

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