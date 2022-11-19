Van’da deprem mi oldu? AFAD son dakika açıklaması | 19 Kasım az önce deprem nerede oldu? SON DEPREMLER

Son dakika... Van'da deprem mi oldu? Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından son depremler listesi açıklandı. İran'ın Batı Azerbaycan Eyaleti'ndeki Khoy şehrinde 4.0 büyüklüğünde gerçekleşen deprem sonrası son depremler listesi araştırılmaya başlandı. Peki, Van'da deprem mi oldu? 19 Kasım az önce deprem nered oldu? İşte AFAD 19 Kasım 2022 son depremler listesi...

VAN'DA DEPREM Mİ OLDU?

Saat 12.13'te yerin 7 kilometre altında 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü Türkiye İran sınır bölgesi olarak açıklandı. Deprem Van'ın Başkale ilçesi açıklarında kaydedildi.