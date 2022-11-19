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Van'da deprem mi oldu? AFAD son dakika açıklaması | 19 Kasım az önce deprem nerede oldu? SON DEPREMLER

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.11.2022
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Van’da deprem mi oldu? AFAD son dakika açıklaması | 19 Kasım az önce deprem nerede oldu? SON DEPREMLER

Van'da deprem mi oldu? AFAD tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, İran'ın Batı Azerbaycan Eyaleti'ndeki Khoy şehrinde 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Van'ın Başkale ilçesi sınırlarında gerçekleşen deprem sonrası "Van'da deprem mi oldu?" sorusu araştırılmaya başlandı. Peki, Van'da deprem mi oldu? 19 Kasım az önce deprem nered oldu? İşte AFAD 19 Kasım 2022 son depremler listesi...

Son dakika... Van'da deprem mi oldu? Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından son depremler listesi açıklandı. İran'ın Batı Azerbaycan Eyaleti'ndeki Khoy şehrinde 4.0 büyüklüğünde gerçekleşen deprem sonrası son depremler listesi araştırılmaya başlandı. Peki, Van'da deprem mi oldu? 19 Kasım az önce deprem nered oldu? İşte AFAD 19 Kasım 2022 son depremler listesi...

VAN'DA DEPREM Mİ OLDU?

Saat 12.13'te yerin 7 kilometre altında 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü Türkiye İran sınır bölgesi olarak açıklandı. Deprem Van'ın Başkale ilçesi açıklarında kaydedildi.

SON DEPREMLER (19 KASIM 2022)

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2022.11.19 12:50:15 36.2610 33.7177 0.0 -.- 1.1 -.- AKDERE-SILIFKE (MERSIN) İlksel
2022.11.19 12:36:42 37.0790 27.9377 0.0 -.- 1.6 -.- HUSAMLAR-MILAS (MUGLA) İlksel
2022.11.19 12:24:33 35.8987 38.5105 1.7 -.- 2.8 -.- SURIYE İlksel

2022.11.19 12:13:03 38.3522 44.4153 5.0 -.- 3.9 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI(VAN) İlksel
2022.11.19 11:49:40 39.8775 26.2602 0.0 -.- 1.3 -.- PINARBASI-EZINE (CANAKKALE) İlksel
2022.11.19 11:42:08 40.4405 29.2483 0.0 -.- 1.2 -.- GEDELEK-ORHANGAZI (BURSA) İlksel
2022.11.19 11:11:03 40.4317 27.5590 9.9 -.- 1.6 -.- HARMANLI-ERDEK-BALIKESIR ACIKLARI (MARMARA DENIZI)İlksel

2022.11.19 11:10:30 37.0647 28.4513 8.7 -.- 1.8 -.- ELMALI-ULA (MUGLA) İlksel
2022.11.19 10:16:54 34.5995 32.7108 8.4 -.- 4.0 3.8 AKDENIZ İlksel
2022.11.19 08:37:06 38.3747 27.2250 5.1 -.- 1.2 -.- GOKDERE-BORNOVA (IZMIR) İlksel
2022.11.19 08:23:10 37.2042 31.1980 119.6 -.- 2.7 -.- KARABUK-MANAVGAT (ANTALYA) İlksel

2022.11.19 08:17:16 38.3525 27.1737 13.1 -.- 3.3 3.1 GAZIEMIR (IZMIR) İlksel
2022.11.19 06:57:36 39.8453 27.9412 12.5 -.- 1.8 -.- YAYLABAYIR-(BALIKESIR) İlksel
2022.11.19 04:11:08 37.9142 27.2237 6.8 -.- 2.0 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.11.19 03:58:17 40.9493 39.8583 10.8 -.- 1.6 -.- YOMRA (TRABZON) İlksel

2022.11.19 02:52:51 40.1205 33.3868 5.2 -.- 2.2 -.- KALECIK (ANKARA) İlksel
2022.11.19 01:58:42 37.0145 28.3880 19.4 -.- 1.2 -.- SIRINKOY-ULA (MUGLA) İlksel
2022.11.19 01:28:59 39.0625 29.6522 12.8 -.- 1.4 -.- YAGMURLAR-GEDIZ (KUTAHYA) İlksel

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