Van'da deprem mi oldu? AFAD son dakika açıklaması | 19 Kasım az önce deprem nerede oldu? SON DEPREMLER
Van'da deprem mi oldu? AFAD tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, İran'ın Batı Azerbaycan Eyaleti'ndeki Khoy şehrinde 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Van'ın Başkale ilçesi sınırlarında gerçekleşen deprem sonrası "Van'da deprem mi oldu?" sorusu araştırılmaya başlandı. Peki, Van'da deprem mi oldu? 19 Kasım az önce deprem nered oldu? İşte AFAD 19 Kasım 2022 son depremler listesi...
Son dakika... Van'da deprem mi oldu? Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından son depremler listesi açıklandı. İran'ın Batı Azerbaycan Eyaleti'ndeki Khoy şehrinde 4.0 büyüklüğünde gerçekleşen deprem sonrası son depremler listesi araştırılmaya başlandı. Peki, Van'da deprem mi oldu? 19 Kasım az önce deprem nered oldu? İşte AFAD 19 Kasım 2022 son depremler listesi...
VAN'DA DEPREM Mİ OLDU?
Saat 12.13'te yerin 7 kilometre altında 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü Türkiye İran sınır bölgesi olarak açıklandı. Deprem Van'ın Başkale ilçesi açıklarında kaydedildi.
SON DEPREMLER (19 KASIM 2022)
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2022.11.19 12:50:15 36.2610 33.7177 0.0 -.- 1.1 -.- AKDERE-SILIFKE (MERSIN) İlksel
2022.11.19 12:36:42 37.0790 27.9377 0.0 -.- 1.6 -.- HUSAMLAR-MILAS (MUGLA) İlksel
2022.11.19 12:24:33 35.8987 38.5105 1.7 -.- 2.8 -.- SURIYE İlksel
2022.11.19 12:13:03 38.3522 44.4153 5.0 -.- 3.9 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI(VAN) İlksel
2022.11.19 11:49:40 39.8775 26.2602 0.0 -.- 1.3 -.- PINARBASI-EZINE (CANAKKALE) İlksel
2022.11.19 11:42:08 40.4405 29.2483 0.0 -.- 1.2 -.- GEDELEK-ORHANGAZI (BURSA) İlksel
2022.11.19 11:11:03 40.4317 27.5590 9.9 -.- 1.6 -.- HARMANLI-ERDEK-BALIKESIR ACIKLARI (MARMARA DENIZI)İlksel
2022.11.19 11:10:30 37.0647 28.4513 8.7 -.- 1.8 -.- ELMALI-ULA (MUGLA) İlksel
2022.11.19 10:16:54 34.5995 32.7108 8.4 -.- 4.0 3.8 AKDENIZ İlksel
2022.11.19 08:37:06 38.3747 27.2250 5.1 -.- 1.2 -.- GOKDERE-BORNOVA (IZMIR) İlksel
2022.11.19 08:23:10 37.2042 31.1980 119.6 -.- 2.7 -.- KARABUK-MANAVGAT (ANTALYA) İlksel
2022.11.19 08:17:16 38.3525 27.1737 13.1 -.- 3.3 3.1 GAZIEMIR (IZMIR) İlksel
2022.11.19 06:57:36 39.8453 27.9412 12.5 -.- 1.8 -.- YAYLABAYIR-(BALIKESIR) İlksel
2022.11.19 04:11:08 37.9142 27.2237 6.8 -.- 2.0 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.11.19 03:58:17 40.9493 39.8583 10.8 -.- 1.6 -.- YOMRA (TRABZON) İlksel
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Van'da deprem mi oldu? AFAD son dakika açıklaması | 19 Kasım az önce deprem nerede oldu? SON DEPREMLER
- e-Devlet KYK burs başvuru sonucu sorgulama | 2022 KYK burs sonuçları açılandı mı, ne zaman açıklanacak?
- TOKİ arsa başvuru sonuçları son durum: 2022 TOKİ arsa kuraları ne zaman çekilecek? İl il kura tarihleri açıklandı mı?
- Bakan Koca, detaylarını açıkladı! Sağlık Bakanlığı 42 bin 500 personel alımı başvuruları ne zaman? Başvuru kılavuzu ne zaman yayımlanacak?
- SED YARDIMI SORGULAMA | 2022 Kasım ayı SED yardımı yattı mı? SED yardım parası ödemeleri ne zaman yatacak?
- SÖZLEŞMELİYE KADRO | Taşeron ve belediye şirket işçilerine kadro ne zaman? 4B sözleşmeli personele kadro son durum!
- Türk Lirasını klozete atan Mika Can Raun cezaevine mi girecek? Sosyal medya fenomeni Mika Raun kimdir, cezası belli oldu mu?
- Uzman öğretmenlik yazılı sınav SORULARI VE CEVAPLARI | MEB 2022 uzman öğretmenlik sınavı soru ve cevap anahtarı burada!
- TOKİ GAZİANTEP KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI | Nurdağı, Oğuzeli, Araban, Yavuzeli, Karkamış ilçesi...2022 Gaziantep TOKİ kura sonucu isim isim liste...
- Uzman öğretmenlik sınavı baraj puanı kaç? 2022 uzman öğretmenlik PUAN HESAPLAMA | 3-4 yanlış 1 doğruyu götürür mü?
- Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi öldü mü? Celal Kılıçdaroğlu kimdir, neden öldü, cenaze töreni ne zaman?
- Uzman öğretmenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 MEB uzman öğretmenlik yazılı sınav sonuç tarihi!