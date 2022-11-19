Son dakika: MİT’ten Suriye’de DEAŞ’a operasyon: 11 terörist yakalandı

11 TERÖRİST YAKALANDI

Operasyonlarda, 11 terör örgütü DEAŞ mensubu yakalandı.Teknik kapasitesi ve patlama etkisi yüksek, profesyonelce hazırlanmış ve yaklaşık 30 bin ABD doları değerinde 4 bin 350 elektrikli fünye, 986 programlanabilir entegre cihazı, 665 devre kartı, voltmetre, devre elemanları, devre kontrolü için LED'ler ve lehim aletinin de aralarında bulunduğu çok sayıda teknik malzeme ele geçirildi.