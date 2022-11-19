1915 Çanakkale Köprüsü’nde önemli hazırlık

Açılışı 18 Mart'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı törende gerçekleştirilen köprünün her iki yakadaki kulelerinin zirvelerine yerleştirilecek Seyit Onbaşı'nın Çanakkale Savaşları'nda namluya sürdüğü top mermilerini simgeleyen eserlerin montajı için hazırlıklar başladı.