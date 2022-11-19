Türkiye'nin gökyüzündeki neferleri hainleri gözden kaçırmıyor
Emniyet, jandarma ve sahil güvenlik bünyesindeki insansız hava aracı (İHA), silahlı insansız hava aracı (SİHA) ve insanlı keşif uçakları (İKU), bugüne kadar 1631 teröristin etkisiz hale getirilmesini sağladı.
İçişleri Bakanlığı 2023 bütçe sunumundan derlediği bilgiye göre, kesintisiz sürdürülen güvenlik operasyonlarıyla köşeye sıkıştırılan teröristler, İHA, SİHA ve İKU'ların da etkin kullanımıyla adım adım takip ediliyor.
Bu kapsamda İHA, SİHA ve İKU'lar yılbaşından 15 Kasım'a kadar 42 bin 285 saat uçuş yaptı.
İHA, SİHA ve İKU'larla bu yıl yapılan operasyonlardaki yer tespiti sonucu, 74 teröristin etkisiz hale getirilmesi sağlandı, 26 terörist ise doğrudan SİHA atışıyla etkisiz hale getirildi. Ayrıca operasyonlarda 23 sığınak da tespit edildi.
İHA, SİHA ve İKU'ların desteğiyle bugüne kadar 1631 terörist, SİHA atışlarıyla da 269 terörist etkisiz hale getirildi ve 536 sığınak saptandı.
52'Sİ SİLAHLI 107 İHA VE İKU ENVANTERDE BULUNUYOR
Emniyet, jandarma ve sahil güvenlik bünyesinde 52'si silahlı olmak üzere 107 İHA ve İKU ile 3 bin 446 mini İHA dron bulunuyor, gelecek dönemde 306 mini İHA dron alınması planlanıyor.
Emniyet Genel Müdürlüğü envanterine de 2023'te, 1 İKU'nun daha eklenmesi hedefleniyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- SÖZLEŞMELİYE KADRO | Taşeron ve belediye şirket işçilerine kadro ne zaman? 4B sözleşmeli personele kadro son durum!
- Türk Lirasını klozete atan Mika Can Raun cezaevine mi girecek? Sosyal medya fenomeni Mika Raun kimdir, cezası belli oldu mu?
- Uzman öğretmenlik yazılı sınav SORULARI VE CEVAPLARI | MEB 2022 uzman öğretmenlik sınavı soru ve cevap anahtarı burada!
- TOKİ GAZİANTEP KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI | Nurdağı, Oğuzeli, Araban, Yavuzeli, Karkamış ilçesi...2022 Gaziantep TOKİ kura sonucu isim isim liste...
- Uzman öğretmenlik sınavı baraj puanı kaç? 2022 uzman öğretmenlik PUAN HESAPLAMA | 3-4 yanlış 1 doğruyu götürür mü?
- Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi öldü mü? Celal Kılıçdaroğlu kimdir, neden öldü, cenaze töreni ne zaman?
- Uzman öğretmenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 MEB uzman öğretmenlik yazılı sınav sonuç tarihi!
- İzmir'de deprem mi oldu? İzmir'de ne zaman, nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? 19 Kasım Kandilli, Afad son depremler listesi...
- LİSTE DEĞİŞTİ! Benzin, motorin (mazot), LPG fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? 19 Kasım akaryakıt fiyatları İstanbul, Ankara, İzmir!
- ERZURUM TOKİ KURA SONUCU İSİM LİSTESİ SORGULAMA | 2022 TOKİ Erzurum MERKEZ, HINIS, OLTU, İSPİR İLÇESİ... kura sonuçları nereden öğrenilir?
- Milli maç ne zaman? Türkiye Çekya maçı saat kaçta, hangi kanalda? 2022 Türkiye Çek Cumhuriyeti hazırlık maçı muhtemel 11'ler
- Uzman öğretmenlik sınav süresi ne kadar, kaç dakika? 2022 uzman öğretmenlik sınavı saat kaçta bitecek?