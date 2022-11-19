Türkiye’nin gökyüzündeki neferleri hainleri gözden kaçırmıyor

52'Sİ SİLAHLI 107 İHA VE İKU ENVANTERDE BULUNUYOR

Emniyet, jandarma ve sahil güvenlik bünyesinde 52'si silahlı olmak üzere 107 İHA ve İKU ile 3 bin 446 mini İHA dron bulunuyor, gelecek dönemde 306 mini İHA dron alınması planlanıyor.