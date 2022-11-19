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Son dakika | Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na taziye mesajı

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Giriş Tarihi: 19.11.2022 Güncelleme Tarihi: 19.11.2022
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Son dakika | Başkan Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na taziye mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na, kardeşi Celal Kılıçdaroğlu'nun vefatı dolayısıyla taziyelerini iletti. Başkan Erdoğan, taziye mesajında, "Kardeşiniz Celal Kılıçdaroğlu'nun vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Celal Bey'e Allah'tan rahmet, size ve tüm aile üyelerine başsağlığı dilerim." ifadesini kullandı.

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