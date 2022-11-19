Kemal Kılıçdaroğlu’nun kardeşi öldü mü? Celal Kılıçdaroğlu kimdir, neden öldü, cenaze töreni ne zaman?

CELAL KILIÇDAROĞLU KİMDİR?

Celal Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşidir.Celal Kılıçdaroğlu, Alevi bir ailede tapu memuru Kamer Bey ile ev hanımı Yemuş Hanım'ın yedi çocuğunun en küçüğü olarak 8 Nisan 1954'te Tunceli'nin Nazımiye ilçesine bağlı Ballıca köyünde dünyaya geldi.Evli olan Kılıçdaroğlu'nun birer yıl arayla doğan bir kız ve erkek çocuğu vardır.