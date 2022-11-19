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Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi öldü mü? Celal Kılıçdaroğlu kimdir, neden öldü, cenaze töreni ne zaman?

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.11.2022
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Kemal Kılıçdaroğlu’nun kardeşi öldü mü? Celal Kılıçdaroğlu kimdir, neden öldü, cenaze töreni ne zaman?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu'nun ölüm haberini duyan vatandaşlar, "Celal Kılıçdaroğlu kimdir,neden öldü", "Celal Kılıçdaroğlu kaç yaşında vefat etti?" sorularını araştırmaya başladı. İşte, Kılıçdaroğlu'nun hayatını kaybeden kardeşi hakkında merak edilenler...

Celal Kılıçdaroğlu kimdir, neden öldü? CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşinden vefat haberi geldi.. Celal Kılıçdaroğlu, dün 22.00 sıralarında Karabaş Mahallesi'nde bulunan 5 katlı binanın 2'nci katındaki evinde aniden fenalaştı. İhbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Celal Kılıçdaroğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Peki, Celal Kılıçdaroğlu kimdir, neden öldü?

CELAL KILIÇDAROĞLU ÖLDÜ MÜ NEDEN ÖLDÜ?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu, evinde aniden fenalaşarak kalp yetmezliği sebebiyle hayatını kaybetti. Celal Kılıçdaroğlu, 10 Ekim'de solunum yolu enfeksiyonu sebebiyle rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmış, sağlık durumunun iyiye gitmesinin ardından taburcu edilmişti. Kemal Kılıçdaroğlu da 14 Ekim tarihinde yoğun bakımda tedavi gören kardeşini ziyaret etmişti.

CELAL KILIÇDAROĞLU KAÇ YAŞINDAYDI?

Celal Kılıçdaroğlu 68 yaşında solunum yolu enfeksiyonuna bağlı kalp yetmezliği sebebiyle İzmit'te yaşamını yitirdi.

CENAZE TÖRENİ NE ZAMAN?

İzmit'teki evinde kalp yetmezliği nedeniyle vefat eden 68 yaşındaki Celal Kılıçdaroğlu'nun cenazesi, saat 14.00'te Tavşantepe Cemevi'nde kılınacak namazın ardından Kent Mezarlığı'na defnedilecek.

CELAL KILIÇDAROĞLU KİMDİR?

Celal Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşidir.Celal Kılıçdaroğlu, Alevi bir ailede tapu memuru Kamer Bey ile ev hanımı Yemuş Hanım'ın yedi çocuğunun en küçüğü olarak 8 Nisan 1954'te Tunceli'nin Nazımiye ilçesine bağlı Ballıca köyünde dünyaya geldi.Evli olan Kılıçdaroğlu'nun birer yıl arayla doğan bir kız ve erkek çocuğu vardır.

Celal Kılıçdaroğlu, bir dönem kardeşine yönelik söylemleri nedeniyle gündem olmuştu. Diyarbakır'daki evlat nöbetine katılan Kılıçdaroğlu, ağabeyini HDP'den geri istemiş, FETÖ'ye verilen desteği dile getirdiği için CHP'den de ihraç edilmişti.

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