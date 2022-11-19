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MSB, PKK’dan temizlenen İkiyaka Dağları’nı paylaştı! Dağ keçilerinin vazgeçilmezi oldu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 19.11.2022
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MSB, PKK’dan temizlenen İkiyaka Dağları’nı paylaştı! Dağ keçilerinin vazgeçilmezi oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), terör örgütü PKK'dan temizlenen Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki İkiyaka Dağları'ndaki keçilerin görüntülerini paylaştı.

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