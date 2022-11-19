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İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısında yaralanan Almeda Sinan ve annesinden mesaj var! 'Bebek arabası' görüntüsü yürek yakmıştı

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Giriş Tarihi: 19.11.2022 Güncelleme Tarihi: 19.11.2022
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İstiklal Caddesi’ndeki terör saldırısında yaralanan Almeda Sinan ve annesinden mesaj var! ’Bebek arabası’ görüntüsü yürek yakmıştı

Beyoğlu'ndaki terör saldırısında yaralanan 3 yaşındaki Almeda Sinan ile annesi Dilay Sinan'ın taburcu olmalarının ardından evlerindeki tedavileri sürüyor. Dilay Sinan, kendilerini hastaneye götüren iki motosikletli ile tedavileri sürecince destek veren herkese teşekkür etti.

Beyoğlu'ndaki bombalı terör saldırısında 6 kişi hayatını kaybetmiş, 81 kişi de yaralanmıştı. 3 yaşındaki Almeda Sinan, anne Dilay Sinan ve baba Taner Sinan da patlama anında oradaydı. Patlamanın şiddetiyle bebek arabası fırlarken, baba Taner Sinan, bebeği kucağına alarak eşiyle birlikte olay yerinden uzaklaşmaya çalıştı. Saldırıda anne ve 3 yaşındaki çocuğu yaralandı.

ÇARŞAMBA GÜNÜ TABURCU EDİLDİLER
Yaralı bebek ve annesi, Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavileri tamamlanan Dilay Sinan ve kızı Almeda Sinan çarşamba günü öğle saatlerinde taburcu edildi.

MOTOSİKLETLİ 2 KİŞİ GÖTÜRDÜ
Evlerinde tedavileri devam eden anne ve kızı video mesaj ile kendilerini yalnız bırakmayanlara teşekkür etti.

Anne Dilay Sinan, patlama sonrası kendilerini hastaneye motosikletli iki kişinin götürdüğünü belirterek "Onlara çok teşekkür ediyorum" dedi.

Dilay Sinan, hastanedeki tedavileri sürecinde destek ziyaretinde bulunanlara da teşekkür ederken, "Bizim için dua edenlerden de Allah razı olsun" diye konuştu.

'BEBEK ARABASI' GÖRÜNTÜSÜ GÜNDEM OLMUŞTU

Patlamanın şiddetiyle bebek arabası fırlarken, baba Taner Sinan, bebeği kucağına alarak eşiyle birlikte olay yerinden uzaklaşmaya çalıştı. Saldırıda anne ve 3 yaşındaki çocuğu yaralandı.


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