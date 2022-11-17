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MSB duyurdu! Pençe-Kilit bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 17.11.2022
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MSB duyurdu! Pençe-Kilit bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. "Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız" mesajı verildi.

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