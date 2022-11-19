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İstiklal Caddesi'ni kana bulayan patlayıcıyla ilgili detaylar paylaşıldı: Dikkat çeken 'kurşun' ayrıntısı

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Giriş Tarihi: 19.11.2022 Güncelleme Tarihi: 19.11.2022
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İstiklal Caddesi’ni kana bulayan patlayıcıyla ilgili detaylar paylaşıldı: Dikkat çeken ’kurşun’ ayrıntısı

İstiklal Caddesi'nde 6 kişinin öldüğü 81 kişinin yaralandığı patlamaya TNT'nin neden olduğu açıklanmıştı. Patlayıcının içinde olta ucuna takılan kurşunlar, çivi ve demir parçaları ile güçlendirildiği belirtildi. Patlamanın olduğu alandan toplanan bulgulara ilişkin fotoğraflar basına verildi.

İstiklal Caddesi üzerinde Pazar günü meydana gelen patlamanın ardından, İstanbul emniyeti hem saldırganların yakalanması hem de patlayıcının tespit edilmesi için çok yönlü araştırma başlattı.

Saldırganlar Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından kısa sürede yakalanırken, Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri ise zaman ayarlı olduğu değerlendirilen bombanın parçalarını topladı.

DİKKAT ÇEKEN "KURŞUN" DETAYI

Ana maddesi TNT olan bombanın güçlenmesi için içine çivi, olta ucuna takılan kurşunlar ve metal parçalar konulduğunu belirleyen ekipler, olay yerinden topladıkları parçaları incelemeye başladı.

O parçalara ait fotoğraflarda bombanın içeriğindeki TNT ve Nitro Selüloz parçaları da dikkat çekti.

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