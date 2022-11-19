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Taksim'e bırakılan patlayıcıyla ilgili bulgular

DHA
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Giriş: 19.11.2022 12:33
Taksim İstiklal Caddesi'ne bırakılan patlayıcının olta ucuna takılan kurşunlar, çivi ve demir parçaları ile güçlendirdiği öğrenildi. İstiklal Caddesi'nde 6 kişinin öldüğü 81 kişinin yaralandığı patlamaya TNT'nin neden olduğu açıklanmıştı. Patlayıcının içinde olta ucuna takılan kurşunlar, çivi ve demir parçaları ile güçlendirildiği belirtildi. Patlamanın olduğu alandan toplanan bulgulara ilişkin fotoğraflar basına verildi
Taksim’e bırakılan patlayıcıyla ilgili bulgular
Taksim'e bırakılan patlayıcıyla ilgili bulgular
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