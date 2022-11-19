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İstiklal'deki terör saldırısını organize eden Bilal Hassan nasıl yurt dışına kaçtı? Çarpıcı detaylar ortaya çıktı

Son dakika haberine göre İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısını gerçekleştiren terörist Ahlam Albashir'in sahte kocası ve firari suç ortağı Bilal Hassan'ın yurt dışına kaçışı ile ilgili önemli detaylar ortaya çıktı. Firari Bilal Hassan'ın 10 kişilik düzensiz kaçak göçmen grubu arasında dahil edilerek ve kaçak göçmenlerin arasına yerleştirilerek Edirne üzerinden yurt dışına kaçırıldığı tespit edildi. Bilal Hassan'ın kullandığı ve Edirne'ye gittiğinde kapattığı cep telefonunun ise Tunus doğumlu Jawaher Rzagnia adlı kişiye ait olduğu belirlendi. Öte yandan Azez'de yakalanan Hüsam kod adlı terörist ile saldırıyı planlayan Bilal Hassan'ın saldırı sonrası buluştuğu anlar ilk kez A Haber'de ekranlara geldi.

Giriş Tarihi: 19.11.2022 14:40 Güncelleme Tarihi: 19.11.2022 15:03
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İstiklal’deki terör saldırısını organize eden Bilal Hassan nasıl yurt dışına kaçtı? Çarpıcı detaylar ortaya çıktı

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde yaşanan terör saldırısını gerçekleştiren ve tutuklanan terörist Ahlam Albashir (23) ve suç ortaklarıyla ilgili yeni ayrıntılara yine SABAH ulaştı.

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İstiklal’deki terör saldırısını organize eden Bilal Hassan nasıl yurt dışına kaçtı? Çarpıcı detaylar ortaya çıktı

Ahlam Albashir'in 41 dakika boyunca oturduğu ve bombayı bıraktığı İstiklal Caddesi'ndeki bankta otururken sürekli olarak cep telefonuyla kendi fotoğraflarını çekti veya görüntülü konuşma yaptı. O detaylar soruşturma dosyasında yer aldı.

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İstiklal’deki terör saldırısını organize eden Bilal Hassan nasıl yurt dışına kaçtı? Çarpıcı detaylar ortaya çıktı

Ahlem Albashir'i saldırıdan sonra Esenler'den alarak Küçükçekmece'ye götüren Ahmed Jarkas'ın, terörist Ahlam Albashir'in kullandığı cep telefonunu yolda parçalayarak imha ettiği ortaya çıkmıştı. Küçükçekmece İlçesi'ne bağlı Kanarya Mahallesi'ndeki adreste ele geçirilen dört cep telefonu incelemeye alınmıştı.

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İstiklal’deki terör saldırısını organize eden Bilal Hassan nasıl yurt dışına kaçtı? Çarpıcı detaylar ortaya çıktı

WHATSAPP DIŞINDA GÖRÜŞME YOK

Ahlam Albashir ile birlikte kendilerine "Evli Çift" süsü veren, terörist Ahlam Albashir'in suç ortağı olan ve Bulgaristan'a kaçtığı değerlendirilen firari Bilal Hassan'ın kullandığı cep telefonunu numarası da bilgileri de deşifre edildi. Edirne'ye gittikten sonra cep telefonunu kapatan Bilal Hassan'ın kullandığı GSM hattının 1995 ve Tunus doğumlu Jawaher Rzagnia adlı kişiye ait olduğu belirlendi.

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İstiklal’deki terör saldırısını organize eden Bilal Hassan nasıl yurt dışına kaçtı? Çarpıcı detaylar ortaya çıktı

Aktif arama kaydı tespit edilemeyen söz konusu telefon hattı üzerinden sadece WhatsApp ve Signal programları üzerinden mesajlaşma ve görüşmelerin yapıldığı tespit edildi. Soruşturma dosyasında Ahlam Albashir'in Suriye Arap Cumhuriyeti uyruklu Saleh-Fatma kızından olma Halep 10.04.1999 doğumlu olduğuna da vurgu yapıldı. Bulgaristan veya Yunanistan'a kaçtığı değerlendirilen firari Bilal Hassan'ın Edirne'ye götürdükten sonra İstanbul'a geri dönen kaçakçı Ammar Jarkas yakalanmış ve tutuklanmıştı.