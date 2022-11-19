İstiklal'deki terör saldırısını organize eden Bilal Hassan nasıl yurt dışına kaçtı? Çarpıcı detaylar ortaya çıktı

Son dakika haberine göre İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısını gerçekleştiren terörist Ahlam Albashir'in sahte kocası ve firari suç ortağı Bilal Hassan'ın yurt dışına kaçışı ile ilgili önemli detaylar ortaya çıktı. Firari Bilal Hassan'ın 10 kişilik düzensiz kaçak göçmen grubu arasında dahil edilerek ve kaçak göçmenlerin arasına yerleştirilerek Edirne üzerinden yurt dışına kaçırıldığı tespit edildi. Bilal Hassan'ın kullandığı ve Edirne'ye gittiğinde kapattığı cep telefonunun ise Tunus doğumlu Jawaher Rzagnia adlı kişiye ait olduğu belirlendi. Öte yandan Azez'de yakalanan Hüsam kod adlı terörist ile saldırıyı planlayan Bilal Hassan'ın saldırı sonrası buluştuğu anlar ilk kez A Haber'de ekranlara geldi.