FETÖ'ye ilişkin en güncel bilgiler açıklandı: 24 bin kişi firarda 18 bin kişi tutuklu
MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Feti Yıldız, Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminin ardından 102 bin 123 kişinin tutuklandığını, cezaevinde halen 17 bin 787 kişinin bulunduğunu, 23 bin 969 kişinin ise firarda olduğunu açıkladı. Yıldız, örgütün finans kurumu Bank Asya’ya 11 bin 516 kişinin destek mahiyetinde para yatırdığını, 465 bin yeni hesap açıldığını belirterek, "Örgüte destek mahiyetinde değerlendirilen para tutarının 2.369.000.000 TL olduğu görüldü" ifadelerini kullandı.
MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Feti Yıldız, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki resmi hesabından açıklamada bulundu.
Feti Yıldız, 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleşen darbe girişiminden 15 Kasım 2022'ye kadar FETÖ'den 339 bin 247 kişi gözaltına alındığını belirterek, "Bunlardan 102 bin 123 kişi tutuklanmış. Cezaevinde halen 17 bin 787 kişi tutuklu/hükümlü bulunmaktadır. 23.969 kişi halen firardadır" dedi.
"ÖRGÜTE DESTEK MAHİYETINDE DEĞERLENDİRİLEN PARA TUTARI 2.369.000.000 TL"
Feti Yıldız, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kapatılan finans kurumu Bank Asya'ya 11 bin 516 kişi destek mahiyetinde para yatırdığı, 465 bin yeni hesap açıldığını belirterek, "Örgüte destek mahiyetinde değerlendirilen para tutarının 2.369.000.000 TL olduğu görüldü" ifadelerini kullandı.
"98 BELEDİYE BAŞKANINA TOPLAM 795 YIL 1046 AY 456 GÜN HAPİS CEZASI"
Feti Yıldız, şunları söyledi:
"Son iki dönemde terör suçları sebebiyle görevden uzaklaştırılan 151 belediye başkanından 98'sine toplam 795 yıl 1046 ay 456 gün ilk derece mahkemelerinden hapis cezası verilmiştir."
"127.278 BAŞVURUDAN 26.871'Sİ KARARA BAĞLANDI"
"Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu'na 127.278 başvuru yapılmış 126.871 karara bağlanmış, 450 dosyanın incelemesi devam etmektedir. Bu dosyalardan 17.844 kabul karar verilmiştir. Ciddi bir oran.."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 13 BİN POLİS ALIMINDA SON GÜNLER! 2022 29. Dönem POMEM başvuru ne zaman bitiyor? Ön başvuru sonuçları...
- SGK en düşük 32.522 TL maaşla personel alımı yapıyor! İşte, başvuru tarihi ve şartları...
- KYK burs başvuru süresi uzatılır mı? 2022-2023 KYK burs ve kredi başvurusu uzatılacak mı? GSB SON DUYURULAR
- Yarıyıl tatili ne zaman? 15 tatil hangi gün başlıyor? 2022-2023 MEB eğitim-öğretim takvimi!
- Yalı Çapkını Kazım öldü mü? Diren Polatoğulları (Kazım) diziden ayrıldı mı? Yalı Çapkını gerçek hikayesinde Kazım ölüyor mu?
- Uzman öğretmen ve başöğretmen maaşları ne kadar artacak? 2023 Uzman öğretmen maaş farkı!
- AÖL 1. Dönem sınav tarihi duyuruldu! MEB 2022 Açık Öğretim Lise sınavı ne zaman? Online mı, yüz yüze mi?
- ARA TRANSFER DÖNEMİ TAKVİMİ: 2022-2023 Süper Lig 2. transfer dönemi ne zaman başlayacak ve bitecek?
- 29. dönem POMEM başvurusu ne zaman bitecek? POMEM başvuru şartları neler? e-Devlet POMEM başvuru ekranı!
- Van'da deprem mi oldu? AFAD son dakika açıklaması | 19 Kasım az önce deprem nerede oldu? SON DEPREMLER
- e-Devlet KYK burs başvuru sonucu sorgulama | 2022 KYK burs sonuçları açılandı mı, ne zaman açıklanacak?
- TOKİ arsa başvuru sonuçları son durum: 2022 TOKİ arsa kuraları ne zaman çekilecek? İl il kura tarihleri açıklandı mı?