FETÖ’ye ilişkin en güncel bilgiler açıklandı: 24 bin kişi firarda 18 bin kişi tutuklu

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Feti Yıldız, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki resmi hesabından açıklamada bulundu.

Feti Yıldız, 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleşen darbe girişiminden 15 Kasım 2022'ye kadar FETÖ'den 339 bin 247 kişi gözaltına alındığını belirterek, "Bunlardan 102 bin 123 kişi tutuklanmış. Cezaevinde halen 17 bin 787 kişi tutuklu/hükümlü bulunmaktadır. 23.969 kişi halen firardadır" dedi.