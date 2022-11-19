Kulisleri sallayan iddia! CHP’li bir büyükşehir belediye başkanı AK Parti’ye geçmek istiyor! Savcı Sayan canlı yayında ipucu da verdi

11 İSİMDEN HANGİSİ?

Bu isim öyle yeni seçilmiş bir başkan da değil. 11 tane isim var. Ben yerli ve milli duygular taşıyan bir vatandaşım. Üzerinde parti tabelası asacak bir vatanınız yoksa parti olmanın bir anlamı yok. Siz Suriye'de parti tabelasını nereye asacaksınız?