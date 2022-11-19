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Kulisleri sallayan iddia! CHP'li bir büyükşehir belediye başkanı AK Parti'ye geçmek istiyor! Savcı Sayan canlı yayında ipucu da verdi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 19.11.2022 Güncelleme Tarihi: 19.11.2022
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Kulisleri sallayan iddia! CHP’li bir büyükşehir belediye başkanı AK Parti’ye geçmek istiyor! Savcı Sayan canlı yayında ipucu da verdi

A Haber ekranlarında yayınlanan Satır Arası programına konuk olan Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan gündeme ilişkin flaş bir iddiada bulundu. Sayan, CHP'de uzun süredir Büyükşehir Belediye Başkanı olarak görev yapan bir ismin AK Parti'ye geçmek istediğini söyledi. Sayan bu ismin kim olduğuna yönelik bir de ipucu verdi. Peki CHP'li 11 Büyükşehir Belediye Başkanı kim? İşte detaylar...

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan A Haber ekranlarında yayınlanan Satır Arası programında CHP ve AK Parti'ye ilişkin bomba bir iddiada bulundu.

Sayan, CHP'de uzun süredir Büyükşehir Belediye Başkanı olarak görev yapan bir ismin AK Parti'ye geçmek istediğini söyledi.

İşte Sayan'ın sözlerinde öne çıkanlar:

AK PARTİ'YE GEÇMEK İSTEDİ

2-3 ay önce CHP'li büyükşehir belediye başkanlarından biri AK Parti merkezine geldi ve AK Parti'ye katılmak istediğini söyledi. Bu isim halen CHP'de görev yapıyor.

"BUNLAR MAYIN TARLASI" DEDİ

Bunlar mayın tarlası dedi. AK Parti'ye geçmek istediğini söyledi. CHP Genel Başkan Yardımcısı görevinde olup AK Parti'ye geçmek isteyen isimler de olmuştu.

11 İSİMDEN HANGİSİ?

Bu isim öyle yeni seçilmiş bir başkan da değil. 11 tane isim var. Ben yerli ve milli duygular taşıyan bir vatandaşım. Üzerinde parti tabelası asacak bir vatanınız yoksa parti olmanın bir anlamı yok. Siz Suriye'de parti tabelasını nereye asacaksınız?

CHP'Lİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLARI KİMLER?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu,

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfi Savaş

CHP’li başkan AK Parti’ye geçmek istiyor CHP'Lİ BAŞKAN AK PARTİ'YE GEÇMEK İSTİYOR

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