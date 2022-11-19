AK Parti’li Hamza Dağ’dan 6’lı masaya sert eleştiri: Dernek bile yönetemezler

'DERNEK BİLE YÖNETEMEZLER'

Hamza Dağ, sözlerini şöyle sürdürdü, "İktidar olma hayalini kuran bir ittifak bunlar. Daha tünelin ucunda ışık bile görünmeden birbirlerine ne şekilde sıfatlar yüklediklerini ve nasıl baktıklarını çok net bir şekilde görüyoruz. Bırakın bir ülke yönetmeyi bir dernek yönetme durumunda olsalar nasıl bir tabloyla karşı karşıya kalacağımızı milletimiz gayet iyi bir şekilde takip ediyor. Bir tarafta 20 yıldır yaptıkları ortada olan bir iktidar ve bir ittifak var. Türkiye Yüzyılı gibi bir vizyonu milletin önüne koymuş bir ittifak. Doğru bir kişi, doğru bir ittifak ve doğru bir siyasi parti var. Diğer tarafta ise Bağımsız Türkiye Partisini ittifaka alıp almayacağını tartışan, bu konuda karar veremeyen ve aynı zamanda adaylık tartışmasında da artık birbirlerine karşı kavgada dahi söylenmeyecek sözleri ifade eden bir ittifak anlayışı var. Milletimiz bunu takip ediyor, milletimizin takdirine bırakıyoruz" dedi.







